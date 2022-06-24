تقرير: ظهير منتخب كوت ديفوار أول مطالب رودي جارسيا في النصر السعودي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

كونان

اشترط المدرب الفرنسي رودي جارسيا على إدارة نادي النصر السعودي التعاقد مع جيسلان كونان ظهير منتخب كوت ديفوار بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

جارسيا بات قريبا من التوقيع على عقد تدريب النصر بعدما عقد عدة جلسات مع مسلي آل معمر رئيس النادي في باريس وفقا لتقارير صحفية سعودية.

وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية عن عقد إدارة النصر اجتماعا اليوم الجمعة مع وكيل أعمال الظهير الأيسر لمنتخب كوت ديفوار جيسلان كونان.

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وأضافت أن التعاقد مع كونان أول شروط المدرب رودي جارسيا قبل بداية مسيرته مع النصر.

وينتهي تعاقد جيسلان كونان مع ستاد ريمس الفرنسي بنهاية الشهر الجاري ومن المقرر انضمامه للنصر في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 28 مباراة وسجل هدفا وصنع ثلاث.

وسبق لكونان اللعب لأندية أسيك الإيفواري وفيتوريا جيمارايش البرتغالي قبل الانتقال لصفوف ستاد ريمس.

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