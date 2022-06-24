كيكر: فولفسبورج يرغب في تجديد تعاقد مرموش

يسعى نادي فولفسبورج الألماني تجديد تعاقد عمر مرموش جناح منتخب مصر.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت فولفسبورج

وعاد مرموش إلى فولفسبورج عقب نهاية إعارته مع شتوتجارت الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية فأن مرموش لم يحصل بعد على رقم في قائمة الفريق، ويرغب النادي في تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن "مرموش واجه أوقاتا صعبة تحت قيادة أوليفر جلاسنر ومارك فان بوميل ويمكنه الآن الحصول على فرصة مع نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد للفريق".

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يخوض مرموش رفقة جوسيب بيركالو العائد من الإعارة من تورينو الإيطالي ومارين بونجراسيتش تدريبهم الأول مع الفريق في الأول من يوليو المقبل، والحصول على أرقام قمصان جديدة.

يذكر أن تقرير سعودي أشار إلى رغبة نادي الوحدة في ضم اللاعب المصري لصفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقضى مرموش الموسم المنقضي معارا لنادي شتوتجارت وساهم في تجنب الفريق للهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة.

وشارك مرموش مع شتوتجارت في الموسم المنقضي في 23 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين وحصل على جائزة أفضل لاعب في شاب في الدوري الألماني مرتين، ورُشح لجائزة أفضل لاعب في شاب في الموسم.

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