كيكر: فولفسبورج يرغب في تجديد تعاقد مرموش

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 18:29

كتب : محمود حمدي

عمر مرموش - شتوتجارت

يسعى نادي فولفسبورج الألماني تجديد تعاقد عمر مرموش جناح منتخب مصر.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

فولفسبورج

وعاد مرموش إلى فولفسبورج عقب نهاية إعارته مع شتوتجارت الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية فأن مرموش لم يحصل بعد على رقم في قائمة الفريق، ويرغب النادي في تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
سباحة - فريدة عثمان تحطم الرقم الإفريقي وتكتفي بالمركز الرابع في نهائي 50 متر فراشة كأس العرب للصالات - مصر تفوز على موريتانيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب بالمربع الذهبي تقرير: 6 صفقات و200 مليون جنيه استرليني تحت تصرف توخيل في تشيلسي

وأشار التقرير إلى أن "مرموش واجه أوقاتا صعبة تحت قيادة أوليفر جلاسنر ومارك فان بوميل ويمكنه الآن الحصول على فرصة مع نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد للفريق".

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يخوض مرموش رفقة جوسيب بيركالو العائد من الإعارة من تورينو الإيطالي ومارين بونجراسيتش تدريبهم الأول مع الفريق في الأول من يوليو المقبل، والحصول على أرقام قمصان جديدة.

يذكر أن تقرير سعودي أشار إلى رغبة نادي الوحدة في ضم اللاعب المصري لصفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقضى مرموش الموسم المنقضي معارا لنادي شتوتجارت وساهم في تجنب الفريق للهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة.

وشارك مرموش مع شتوتجارت في الموسم المنقضي في 23 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين وحصل على جائزة أفضل لاعب في شاب في الدوري الألماني مرتين، ورُشح لجائزة أفضل لاعب في شاب في الموسم.

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق

الوحدة السعودي فولفسبورج عمر مرموش
نرشح لكم
نائب رئيس جالاتا سراي: لا توجد مشكلة في دفع أموال انتقال مصطفى محمد إلى الزمالك نهاية الدوري السعودي - الاتحاد (3)_ (1) الاتفاق.. الفتح (0) _ (3) الهلال.. الإثارة مستمرة مدرب جديد لـ مصطفى محمد في جالاتا سراي مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: ننتظر عرض ريمس الرسمي لإتمام الانتقال صلاح يودع ماني: سنفتقدك جميعا.. شكرا على الأوقات الجميلة أهم لحظات محمد صلاح مع ليفربول في 5 سنوات اختبر معلوماتك - في ذكرى انضمامه لـ ليفربول.. هل تعرف محمد صلاح جيدا؟ 5 سنوات صلاح - 59 جائزة فردية مع ليفربول
أخر الأخبار
مران الأهلي - مشاركة معلول وديانج وعبد المنعم قبل مواجهة بيراميدز 12 دقيقة | الكرة المصرية
موعد قرعة دور الـ 16 لـ كأس مصر 2021-2022.. والأندية المتأهلة 19 دقيقة | الكرة المصرية
روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم لولاية ثالثة 48 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: تم الاتفاق وتحدد السعر.. نجم ليدز في الطريق إلى مانشستر سيتي 58 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ظهير منتخب كوت ديفوار أول مطالب رودي جارسيا في النصر السعودي ساعة | الوطن العربي
كيكر: فولفسبورج يرغب في تجديد تعاقد مرموش ساعة | المحترفون
قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق