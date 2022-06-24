تقرير سعودي: الوحدة يخطط للتعاقد مع عمر مرموش

يخطط نادي الوحدة للتعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي فولفسبورج الألماني عمر مرموش بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

عمر مرموش عاد إلى صفوف فولفسبورج بعد انتهاء فترة إعارته مع شتوتجارت.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نادي الوحدة العائد مجددا لدوري المحترفين السعودي يرغب في التعاقد مع مرموش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت أن نادي الوحدة يسعى لعقد مجموعة من الصفقات القوية بحثا عن تحقيق أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

الوحدة دعم صفوفه حتى الآن بالثنائي المغربي منير المحمدي وفيصل فجر إضافة للمهاجم الفرنسي جون دافيد بوغيل.

مرموش كان قد قضى الموسم المنقضي معارا لنادي شتوتجارت وساهم في تجنب الفريق للهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة.

وشارك مرموش مع شتوتجارت في الموسم المنقضي في 23 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين وحصل على أفضل لاعب في شاب في الدوري الألماني خلال شهرين طوال الموسم.

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