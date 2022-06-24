سويلم: شرط واحد لإعادة مباراة الأهلي والمحلة.. ولا نحتاج لخبير تحكيمي أجنبي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن شرط واحد يجعل من الممكن إعادة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة 22 من الدوري بعد اعتراض الأخير على القرارات التحكيمية في اللقاء.

وتحدث سويلم لقناة "تن" قائلا: "وجهة نظري الشخصية أن الحكم عبد العزيز السيد من الحكام الجيدين والواعدين لكن لو كل حكم سيخطئ ويصدر معه كل ناد بيانا للاعتراض لن يكون هناك مسابقة ".

وأكمل "أعتقد أن لو عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام رأى وجود أخطاء لديه من الشجاعة أن يعترف بحدوثها، لكن بدون مجاملة لدينا أفضل حكام في إفريقيا".

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وعن عدم وجود أي حكم ساحة مصري في كأس العالم 2022 قال: "ليس عيبا في قدرات حكامنا لكن مشكلة في عرض قدراتهم وكفاءتهم على المستوى الدولي".

وشدد "نحن نمر بفترة صعبة ويجب أن نجنب الأمور الشخصية في التعامل مع اتحاد الكرة".

وعن إعادة المباراة قال: "إعادة المباراة لن تتم إلا لو اعترف الحكام أو لجنة الحكام بوجود أخطاء وأعتقد أن هذا القرار لم نشاهده من قبل ولم يحدث من قبل في مصر وهذا الأمر يخص لجنة المسابقات بالرابطة برئاسة عامر حسين، وهذا رأي شخصي".

وأضاف سويلم "لو كل ناد مع احترامي لغزل المحلة لكن لو كل ناد شعر بالظلم وطلب إعادة المباراة لن تقام المسابقة أو تكتمل".

وعما إذا كان الأهلي أو الزمالك هو من طلب إعادة المباراة رد ساخرا "هل سأشعر بالخوف لو تم سؤالي عن الأهلي أو الزمالك؟ أنا عضو في الأهلي وحتى لو طلبوا نفس ما طلبه المحلة سأرد نفس ردي، أما الزمالك فتربطني بإدارته علاقة جيدة جدا ولكن لو طلب نفس الطلب سأرد أيضا نفس الرد، من الصعب إرضاء كل الأطراف".

وعن رأيه في التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي قال: "اتحاد الكرة هو من يريد جلبه وليس رابطة الأندية ولأول مرة أرى هذا يحدث نحن لدينا خبراء وذهبوا للتحكيم في كأس العالم واستغربت من هذا الأمر".

وشدد "وبعيدا عن الاختلاف أو الاتفاق مع عصام عبد الفتاح فهو ذو شخصية قوية ولدينا جمال الغندور وسمير محمود عثمان فلا تقول بعد ذلك إننا سنجلب خبيرا أجنبيا لتعليم حكامنا".

وأضاف سويلم "هذا مثل التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة ماذا سيفعل غير التخطيط الذي يُعمل بالفعل؟ كان لدينا فاروق جعفر ومحمود سعد أستاذ في التربية الرياضية ويعرف كيفية التخطيط، ثم جاء نيلو فينجادا ماذا أضاف للكرة المصرية؟ لا شيء، لنجلب حسن شحاتة ونجعله كمدير فني لاتحاد الكرة على سبيل المثال".

وبسؤاله أخيرا عن عقوبة الانسحاب من الدوري أتم عضو رابطة الأندية حديثه "عقوبة الانسحاب من الدوري هي الهبوط والبداية من القسم الثالث أو الرابع لكن كلمة الانسحاب من المستحيل حدوثها".

وطلب غزل المحلة إعادة مباراته مع الأهلي بداعي وجود أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجتها وأدت لهزيمته بهدفين لهدف وهدد بالانسحاب من الدوري وكأس الرابطة مع رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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