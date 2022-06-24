مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: شرطان يجعلانا نضم إبراهيم حسن من بيراميدز نهائيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 11:07

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن

يحق للاتحاد السكندري ضم إبراهيم حسن المعار إليه من بيراميدز خلال الموسم الجاري بعد دفع مبلغ مالي وبشرط.

وقال مصدر من الاتحاد –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "يحق لنا ضم إبراهيم حسن نهائيا بعد دفع 3 ملايين جنيه لبيراميدز".

واستدرك "لكن هذا البند يتم تفعيله بشرط موافقة اللاعب على إتمام الانتقال".

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ولعب إبراهيم حسن مباراة واحدة مع بيراميدز في الموسم الحالي بمسابقة الدوري المصري قبل إعارته للاتحاد.

وخاض اللاعب الأعسر مع الاتحاد 12 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وانضم إبراهيم حسن البالغ من العمر 31 عاما لصفوف بيراميدز قادما من الزمالك في صيف عام 2019.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد مرور 22 جولة.

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