اسكواش - تأهل علي فرج والشوربجي ونوران في ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية

اختتمت منافسات ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

ويقام الدور الأول حتى مساء اليوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

منافسات الرجال

لحساب المجموعة الأولى فاز علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم بنتيجة2 -1 على مازن هشام.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-3 و9-11 و11-2.

وتصدر محمد الشوربجي الترتيب برصيد 7 نقاط بالفوز 2-0 على البيروفي دييجو إلياس.

وفاز الشوربجي بنتيجتي 11-6 و11-7 في مباراة استمرت 29 دقيقة.

ويلتقي علي فرج مع الشوربجي في الجولة الأخيرة لحسم الصدارة.

وفي المجموعة الثانية فاز النيوزيلاندي بول كول على مصطفى عسل بنتيجة 2-0.

المباراة التي استمرت 21 دقيقة، عرفت تفوق المصنف الثاني عالميا بنتيجتي 11-8 و11-5.

وتصدر بول كول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط مقابل 7 لمصطفى عسل وتأهلا سويا.

وكان عسل قد ضمن تأهله أمس إلى المربع الذهبي.

منافسات السيدات

فازت نور الشربيني على هانيا الحمامي بنتيجة 2-1 في مباراة استمرت 50 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8 و4-11 و11-9.

وتصدرت نور ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وصعدت رفقة هانيا لنصف النهائي بعدما حصدت 8 نقاط.

وفازت الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2-0 على النيوزيلاندية جويل كينج لتصبح في المركز الثاني.

وسيكون حسم المركز الثاني في الجولة الأخيرة اليوم الجمعة.

وفازت نوران جوهر بنتيجة 2-0 على الإنجليزي جورجينا كينيدي لتحسم الصدارة والتأهل لنصف النهائي بنتجتي 11-3 و11-4.

لتحسم لاعبة وادي دجلة تأهلها للمربع الذهبي.

تفاصيل دور المجموعات

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على اللقب في آخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق