بركات: أنا وحازم إمام والدرندلي رفضنا المدرب المصري.. حدث تسرع في التعاقد

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

إيهاب جلال منتخب مصر - مطار القاهرة

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن رفضه هو وحازم إمام وخالد الدرندلي التعاقد مع مدرب مصري لمنتخب مصر وذلك قبل تعيين إيهاب جلال خلفا لكارلوس كيروش.

وتحدث بركات عبر قناة "المحور" قائلا: "الوقت غير الوقت والظروف غير الظروف والأجيال اختلفت وإفريقيا تتطور وتتقدم ورغم أن الأجنبي سيتعرض للهجوم مثل المصري لكنه يستطيع الفصل ويتحكم في نفسه أكثر".

وتابع "على سبيل المثال الكل يتذكر ما حدث ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا وكنا محظوظين للهزيمة بهدف دون رد فقد والكل وقتها في مصر طالب برحيل كيروش ولكنه استطاع مواجهة كل تلك الظروف ولم شمل كل اللاعبين حوله وتحسن رويدا رويدا إلى أن وصل للنهائي".

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وأكمل "الضغط على المدرب المصري سيكون أكبر مما تعرض له كيروش".

وأردف "لذا رأيت أنا وحازم إمام أن الأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي وطلبنا مهلة 10 أيام لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب ولكن أعضاء المجلس رأوا أنه من الأفضل التعاقد مع مدرب مصري والأغلبية في التصويت فازت".

وشدد "لم نكن نرفض إيهاب جلال بل نرفض المدرب المصري بشكل عام وهذا كان رأيي مع حازم إمام وخالد الدرندلي".

وأكد "ربما كان هناك تسرع وهذا خطأ يتحمله الجميع بمن فيهم أنا وحازم إمام وخالد الدرندلي بشأن التعاقد مع مدرب جديد لمنتخب مصر".

وأتم "كان هناك تسرع في عملية اختيار إيهاب جلال".

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