فريال أشرف وسيف عيسى يحملان علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

فريال أشرف - سيف عيسى

ترفع فريال أشرف لاعبة منتخب للكاراتية صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 وسيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 علم مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط يوم السبت المقبل.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو العام الجاري في مدينة وهران بالجزائر خلال نسختها الـ 19.

وأعلن عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والبطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له يوم السبت المقبل.

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وعقد اليوم عبد العزيز غنيم اجتماع مع الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتاح الذي سيقام يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

وخلال المناقشات تم الاستقرار على اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 واختيار البطل الأولمبي سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة في حفل الافتتاح لاعب ولاعبة.

ووصلت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر اليوم على متن طائرة خاصة أقلت جميع أفراد البعثة حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 183 لاعب ولاعبه.

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