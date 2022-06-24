بركات: أعتذر لـ إيهاب جلال تعرض للظلم.. ولا أعرف كواليس رحيل كيروش المفاجئ

قدم محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتذاره لإيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر عقب إقالته من تدريب الفراعنة.

وتحدث بركات لقناة "المحور" قائلا: "أنا من الأشخاص الذين أحب المواجهة وأقول وجهة نظري وهناك من يحب أن يمسك بالعصا من المنتصف ولكنني لا أحب ذلك".

وأكمل "ولكن منذ البداية أنا أدين باعتذار لإيهاب جلال لأنه مدير فني كبير ومحترم ورأينا ما قدمه مع مختلف الفرق التي دربها خلال السنوات الماضية ما جعل اسمه يتواجد في كل ترشيح لمدرب المنتخب".

وأضاف "بالتأكيد تعرض للظلم لأنه لا يوجد مدرب تستطيع الحكم عليه خلال توقف دولي واحد خاصة أنه مدرب مصنف في مصر منذ سنوات طويلة وبنهاية الموضوع مثلما انتهى هذا به ظلم كبير لإيهاب جلال".

وشدد "أعتذر له كواحد من أعضاء اتحاد الكرة، وعلى لساني أقول له أنا آسف وأنت تستحق أفضل من ذلك".

وعن كيفية التعاقد مع إيهاب جلال خلفا لكارلوس كيروش قال: "التعاقد مع إيهاب جلال منذ البداية كان به استعجال بطريقة كبيرة بعد الرحيل المفاجئ لكارلوس كيروش خاصة بعد حدوث اجتماع بين جمال علام وكيروش في تواجدي والمترجم الخاص بالمدرب البرتغالي".

وأكمل "وكل الأمور كانت تسير نحو الإبقاء عليه وأننا سنتحسن بشكل أفضل معه بعد ما قدمه وخسارتنا فقط بركلات الترجيح وانتهى الاجتماع بأنه سيبقى معنا وطلب السفر والحصول على إجازة لـ10 أيام والراحة بيننا كانت متبادلة".

وشدد "مع العلم أن تلك الفترة كان هناك مؤيد ومعارض لبقاء كيروش ولكن الاتجاه السائد كان الإبقاء عليه".

وأضاف بركات "لكن بعد ذلك عرفت بأن كيروش لن يستمر معنا ما هي الكواليس؟ لا تسألونني لأنني لا أعرف، أتحدث فقط عن الاجتماع الذي حضرته بشكل شخصي والذي كان نتائجه استمرار كيروش لكن ما حدث بعد ذلك لا أعرف أي شيء".

وأتم "إيهاب جلال كان يتعرض للهجوم منذ الإعلان عن توليه قيادة منتخب مصر رغم أن بعض من كان يهاجمه هم من كانوا يطالبون بتعيينه مدربا لمنتخب مصر".

وفاز منتخب مصر مع إيهاب جلال على غينيا بهدف دون رد، وخسر من إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، وسقط أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف.

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