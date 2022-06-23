فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس رسميا زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 23 إلى 26.

ونشر موقع فيفا الرسمي بيانا أعلن خلاله موافقة مجلسه التنفيذي على التالي:

** زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 35 إلى 55.

** زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية من 23 إلى 26.

** آخر مباراة للاعبين المستدعين في القائمة النهائية للمشاركة في كأس العال سيكون 13 نوفمبر 2022.

** لن يسمح لأكثر من 26 فردا بالجلوس على مقاعد بدلاء المنتخبات في كأس العالم بواقع 15 لاعبا بديلا و11 من مسؤولي الفريق من بينهم طبيب الفريق.

ويقام كأس العالم في قطر في العام الجاري بداية من 21 نوفمبر وحتى الـ18 من شهر ديسمبر الذي يليه.

يذكر أن قرعة كأس العالم أسفرت عن التالي:

المجموعة الأولى: قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا- إيران- أمريكا- ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا- أستراليا- الدنمارك- تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا- كوستاريكا- ألمانيا- اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية

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