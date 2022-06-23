موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم

الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن قراره بالرحيل، ومدرسة كرة القدم الذي سيطلقها باسمه.

وقال موسيماني في تصريحاته لراديو كايا 959 الجنوب إفريقي: "كان قرارا صعبا للغاية. بالتأكيد كان صادما للجميع في النادي، ولكني فقط شعرت أن ذلك هو الوقت المناسب للرحيل".

وأضاف "جددت العقد في العام الماضي وكنت أظن أني سأبقى لوقت أطول، ولكن كل الأشياء الجيدة تصل إلى نهايتها".

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وأوضح "فكرت في ترك المجال للمدرب القادم حتى يقود المرحلة القادمة".

وعن الفارق بين التدريب وإدارة الأعمال، بالنظر لخبرته كمدرب ورئيس تنفيذي لشركة MT Sports قال: "كرة القدم أصعب من إدارة الأعمال. نحن نعمل بشكل مستمر ويحيط الإعلام بنا كل يوم ولا يمكنك الاختباء".

وتابع "ولكن كرئيس تنفيذي يمكنك الظهور مرة أو مرتين في العام لتقول إن كل شيء يسير على ما يرام أو سنحسن الأمور في العام القادم".

وعن مصاعب العمل كمدرب قال موسيماني: "ستضطرون للابتعاد عن المنزل كثيرا ومواجهة الانتقادات. الأمر يأتي كمجموعة من المميزات والعيوب. تقييمك يأتي وفقا لنتيجة مباراتك الأخيرة".

وأضاف "في كرة القدم يمكنك أن تتعرض للإقالة، وقد حدث ذلك لي في منتخب جنوب إفريقيا. انتابني شعور سيئ ولم يتم تبرير هذا القرار. كرة القدم لا مكان فيها للامتنان".

وأوضح "أنا سعيد بالحصول على عطلة وأني لست مسؤولا أمام أي أحد في الوقت الراهن، وسأعود في الوقت المناسب حين أشعر بذلك".

وعن مشروعه القادم قال مدرب الأهلي السابق: "سنطلق مدرسة بيتسو موسيماني لكرة القدم في سبتمبر. لا أريد أن أعرف بكوني مدرب ذلك الفريق بعينه أو الفائز ببطولة معينة، أريد أن أترك إرثا حقيقيا خلفي".

وأوضح "بيرسي تاو مليونير مثل العديد من اللاعبين، الحفاظ على التواضع في هذه المرحلة مهم للغاية. هؤلاء اللاعبين يساعدون عائلاتهم ويساهمون في الأعمال الخيرية، وهذا ما سنحاول تعليمه للأطفال في المدرسة".

أما عن رؤيته للكرة في جنوب إفريقيا وتحديدا صن داونز الذي سبق له تدريبه وقيادته للعديد من الألقاب قال: "سعيد برؤية الوحش الذي صنعته يصبح أقوى. فازوا بثلاثية ولكني فزت بثلاثيتين بينهما ثلاثية تضم دوري أبطال إفريقيا، ولذلك عليهم أن يفوزوا بالثلاثية الثانية أولا".

وأضاف "حين فازوا بالدوري كنت سعيدا، ولكني فعلتها بـ 71 نقطة وأتحداهم لتكرار ذلك ".

وعاد موسيماني من هذه النقطة إلى الأهلي من جديد، حيث قال: "في عامين مع الأهلي فزت ب 7 بطولات ولعبت نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 مرات على التوالي. أقول للمدرب القادم إن عليك أن تأخذ هذا الفريق إلى المرحلة التالية".

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.

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