كرة سلة - منتخب مصر يفوز على رواندا 71-58 وديا

فاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الرواندي بنتيجة 71-58 وديا.

ويخوض منتخب مصر سلسلة من المباريات الودية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وتفوق المنتخب المصري في الربع الأول بنتيجة 26-15 وزاد من تفوقه في الربع الثاني لينتهي بنتيجة 43-31.

وانتهى الربع الثالث بنتيجة 62-45، وقلص المنتخب الرواندي النتيجة في الربع الرابع لينتهي اللقاء بنتيجة 71-58.

وكان منتخب مصر قد واجه نظيره الأردني وديا أول أمس الثلاثاء وانتهت المباراة بفوز مصر 58-45.

ولم يستكمل اللقاء بسبب إصابة مهاب ياسر لاعب منتخب مصر الشاب بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي بعد غد السبت في آخر الاستعدادات الودية.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

طالع أيضا

خاص - كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق

غزل المحلة يطالب بإعادة مباراة الأهلي

موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما

زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022