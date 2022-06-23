الدوري السعودي - 90 دقيقة تفصله عن اللقب.. الهلال يتمسك بالصدارة بثلاثية ضد الفتح

عزز الهلال صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -الدوري السعودي- بالفوز خارج قواعده على الفتح بثلاثية دون رد في الجولة 29 قبل الأخير.

سجل أهداف الهلال: سالم الدوسري (2) وموسى ماريجا.

ويحتاج الزعيم للفوز في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة مباراة اتحاد جدة من أجل حصد لقب الدوري.

الهلال يتساوى مع الاتحاد برصيد 64 نقطة ويتفوق الزعيم في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز ذهابا وإيابا.

ويلتقي الهلال على ملعبه في الجولة الأخيرة مع الفيصلي، بينما يواجه اتحاد جدة نظيره الباطن يوم الإثنين المقبل لحسم اللقب في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الهلال للفوز من أجل حسم اللقب دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، ويخسر اللقب فقط في حال تعادل أو خسر وانتصر النمور.

الهلال يسعى لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والثامنة عشر في تاريخه، بينما يسعى اتحاد جدة لتحقيق اللقب لأول مرة منذ 2008-09.

وصف المباراة

الهلال تقدم مبكرا عن طريق نجمه سالم الدوسري في الدقيقة العاشرة بعدما استغل تخبط دفاعي في تشتيت الكرة داخل منطقة الست ياردات وسدد في الشباك.

في الدقيقة 25 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الكولومبي جوستافو كويار.

وأضاف الدوسري الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة بمرتدة سريعة ومتابعا تسديدة البيروفي أندريه كارييو في الشباك في الدقيقة 39، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه كويار، ليكمل الهلال اللقاء بـ 10 لاعبين.

في الشوط الثاني استطاع البديل المالي موسى ماريجا من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 82 بعد 12 دقيقة من مشاركته بدلا من النيجيري أوديون إيجالو.

هدف جاء بتسديدة قوية في الزاوية القريبة من الحارس مسجلا الثالث وهدفه الثالث عشر في الدوري الموسم الجاري.

فوز خامس على التوالي للهلال يقرب الزعيم من الحفاظ على لقبه قبل جولة الحسم.

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