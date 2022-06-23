طرد واقتحام جماهيري و100 دقيقة.. النجم يتعادل مع الترجي ويشعل صراع لقب الدوري التونسي

أشعل النجم الساحلي صراع لقب الدوري التونسي بفرض التعادل على الترجي بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من مرحلة التتويج باللقب -الجولة قبل الأخيرة-.

الفريقان التقيا على ملعب الملعب الأولمبي في سوسة معقل النجم الساحلي وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت مدرجات الملعب الأولمبي في سوسة اشتباكات بين جماهير النجم الساحلي وأفراد الأمن ما اضطر الأخير لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

الترجي تقدم أولا عن طريق محمد علي بن حمودة في الدقيقة 22 الذي راوغ الحارس وسدد في الشباك، ورفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الموسم الحالي في صدارة ترتيب الهدافين.

هدف أثار غضب جماهير النجم الساحلي، فألقوا بمقذوفات من المدرجات على لاعبي الترجي ثم بعد دقائق اقتحم البعض أرضية الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبي الخصم.

وبحسب تقارير تونسية حدثت مناوشات بين الأمن وجماهير النجم بين شوطي اللقاء.

وفي الشوط الثاني استطاع أصحاب الأرض عن طريق الجزائري حسين بن عيادة تسجيل التعادل في الدقيقة 75 من علامة الجزاء.

وبسبب طريقة احتفال الجزائري بالهدف عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

المباراة استمرت للدقيقة 100 لكن دون أن تشهد أي جديد ولتنتهي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

تعادل أبقى الترجي في الصدارة بالتساوي مع اتحاد المنستير برصيد 21 لكل فريق قبل الجولة الأخيرة.

ويلتقي اتحاد المنستير مع الصفاقسي على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل، وفي نفس التوقيت يستضيف الترجي على ملعبه اتحاد بن قردان في الجولة الختامية.

ويأمل اتحاد المنستير تحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، فيما يسعى الترجي لحصد لقب الدوري للمرة الـ 32 في تاريخه والسادسة على التوالي.

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