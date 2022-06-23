نجاة بوب من السفينة الغارقة.. نيوكاسل يعلن صفقته الثانية

أعلن نيوكاسل يونايتد تعاقده مع نيك بوب حارس مرمى بيرنلي لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "ترانسفير ماركت" فإن الصفقة تكلفت 11.5 مليون يورو.

وهي ثاني صفقات نيوكاسل لهذا الصيف، بعد تعاقده مع الظهير الأيسر مات تارجت من أستون فيلا.

وبدأ بوب -30 عاما- مسيرته الكروية في فريق إبسويتش تحت 18 عاما، ليخوض رحلة بين العديد من الأندية الإنجليزية المغمورة.

تضم هذه القائمة بيري تاون وتشارلتون وويلينج وكامبريدج يونايتد وألديرشوت ويورك سيتي بين انتقالات وإعارات، في الفترة بين 2008 و2016.

أوقف بيرنلي هذه السلسلة وتعاقد معه في يوليو 2016 من تشارلتون، مقابل 1.3 مليون يورو، ليستمر مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى هبوطه بنهاية الموسم الماضي في الجولة الأخيرة.

وهبط بيرنلي رفقة واتفورد ونورويتش سيتي، فيما ضمن ليدز يونايتد البقاء في تلك الجولة.

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