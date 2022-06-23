نادي بروكسي يتعاقد مع أحمد شكري

الخميس، 23 يونيو 2022 - 20:01

كتب : رضا السنباطي

أحمد شكري - بروكسي

أبرم نادي بروكسي ثالث صفقاته بضم أحمد شكري لاعب الأهلي الأسبق في صفقة انتقال حر.

أحمد شكري

النادي : الترسانة

الترسانة

وانضم شكري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الترسانة.

جناح الأهلي الأسبق (23 عاما) ارتدى قمصان أندية الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري وإنبي والمقاولون العرب.

أخبار متعلقة
نادي بروكسي أس سي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق الدرجة الثانية - رمزي صالح مشرفا على الكرة في نادي بروكسي

ومثل شكري منتخبا مصر الشباب والأولمبي وشارك في كأس العالم للشباب 2009 والتي ودعها منتخب مصر آنذاك من ثمن النهائي.

النادي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية أتم صفقته الثالثة استعدادا للموسم الجديد بعد ضم محمود توبة لاعب الترسانة ونصر رمضان لاعب أبو قير للأسمدة.

وتولى رمزي صالح حارس مرمى الأهلي والمصري الأسبق منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي بروكسي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية المصري.

وصعد بروكسي حديثا لدوري الدرجة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.

ويشارك نادي بروكسي في الموسم المقبل في المجموعة الثالثة (مجموعة بحري).

طالع أيضا

خاص - كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق

غزل المحلة يطالب بإعادة مباراة الأهلي

موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما

زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022

أحمد شكري بروكسي روك الدرجة الثانية
نرشح لكم
نادي بروكسي أس سي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق دكرنس يتعاقد مع شقيق ميدو جابر جمعة مشهور يعلن رحيله عن السكة الحديد.. ومحمد صلاح يخلفه معتز إينو ينضم للجهاز الفني لـ النصر بلدية المحلة لـ في الجول: أحمد عبد الرؤوف مدربا جديدا للفريق الدرجة الثانية - خالد عيد مديرا فنيا لـ الترسانة بعد نهاية الموسم.. تعرف على 81 تغييرا فنيا في دوري الدرجة الثانية خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يتولى قيادة زد
أخر الأخبار
سكاي: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ليفاندوفسكي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ما علاقة اليمين المتطرف؟ هينتريجير يعلن اعتزاله في سن 29 عاما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نادي بروكسي يتعاقد مع أحمد شكري 36 دقيقة | الدرجة الثانية
رومانو: تمت.. بوجبا يعود إلى يوفنتوس 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)_ (0) الاتفاق.. الفتح (0) _ (1) الهلال.. هدف ملغي 50 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف – كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق بسبب شرط كيروش 58 دقيقة | منتخب مصر
موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم ساعة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - حجازي أساسي في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة أمام الاتفاق ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق