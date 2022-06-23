نادي بروكسي يتعاقد مع أحمد شكري
الخميس، 23 يونيو 2022 - 20:01
كتب : رضا السنباطي
أبرم نادي بروكسي ثالث صفقاته بضم أحمد شكري لاعب الأهلي الأسبق في صفقة انتقال حر.
وانضم شكري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الترسانة.
جناح الأهلي الأسبق (23 عاما) ارتدى قمصان أندية الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري وإنبي والمقاولون العرب.
ومثل شكري منتخبا مصر الشباب والأولمبي وشارك في كأس العالم للشباب 2009 والتي ودعها منتخب مصر آنذاك من ثمن النهائي.
النادي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية أتم صفقته الثالثة استعدادا للموسم الجديد بعد ضم محمود توبة لاعب الترسانة ونصر رمضان لاعب أبو قير للأسمدة.
وتولى رمزي صالح حارس مرمى الأهلي والمصري الأسبق منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي بروكسي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية المصري.
وصعد بروكسي حديثا لدوري الدرجة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.
ويشارك نادي بروكسي في الموسم المقبل في المجموعة الثالثة (مجموعة بحري).
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