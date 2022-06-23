رومانو: تمت.. بوجبا يعود إلى يوفنتوس

الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

أصبحت عودة الفرنسي بول بوجبا مسألة وقت فقط إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر للمرة الثانية في مسيرته.

بول بوجبا

النادي : لاعب حر

يوفنتوس

وبحسب فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" فأن بوجبا توصل لاتفاق نهائي وسيتم توقيع العقود في الأول من يوليو المقبل.

وأوضح رومانو أن الفرنسي تواجد في إيطاليا بآخر أسبوعين.

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وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق رحيل لاعبه بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري (30 يونيو).

ستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها بول بوجبا بقميص يوفنتوس بعد الفترة من 2012 إلى 2016.

في الفترة الأولى انتقل في صفقة انتقال حر أيضا ليوفنتوس.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

بوجبا عاد مجددا لمانشستر يونايتد من 2016 حتى 2022، في صفقى آنذاك مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

والآن يقترب بوجبا (29 عاما) من بداية فصل جديد مع السيدة العجوز.

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