بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور

الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - ريفر بليت

أعلن نادي بنفيكا الإيطالي توصله لاتفاق مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني لضم إنزو فيرنانديز.

لاعب الوسط الشاب تصارعت عليه عدة فرق أوروبية للحصول على خدماته ليحظى بتوقيع النسور البرتغالية.

ريال مدريد وقطبي مدينة مانشستر وميلان وولفرهامبتون أبدوا اهتمامهم مؤخرا بالجوهرة الأرجنتينية.

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وبحسب بيان النادي البرتغالي فأن إنزو انضم بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مقابل 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 8 مليون كحوافز مرتبطة بالأداء مقابل 75% من بطاقة اللاعب.

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وسينضم الأرجنتيني البالغ 21 عاما لصفوف الفريق البرتغالي عقب نهاية مشوار فريقه في كوبا ليبرتادوريس 2022.

ويبدأ ريفر بليت مشواره في دور الـ 16 بمواجهة فيليز سارسفيلد بنهاية الشهر الجاري.

وفي حال وصل للنهائي سيختتم الأرجنتيني الشاب مشواره مع الفريق في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل.

إنزو جذب الأنظار في العام الجاري فخاض 24 مباراة سجل 9 وصنع 6 في جميع المسابقات.

ومنذ تصعيده للفريق الأول خاض 49 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

وأصبح الأرجنتيني الشاب خامس صفقات النسور البرتغالية الصيفية بعد البرازيلي ديفيد نيريس والدنماركي ألكسندر باه والكرواتي باتير موسى والبوسني ميهايلو راستيتش.

وأنهى بنفيكا موسمه في المركز الثالث للدوري البرتغالي، بجانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ليفربول.

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