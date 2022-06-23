هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟

لم يكشف بايرن ميونيخ عن رقم القميص الذي سيرتديه نجمه الجديد ساديو ماني بعد انضمامه لصفوف الفريق قادما من ليفربول، مما أثار التساؤلات.

وأعلن بايرن ميونيخ عن ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يوروبعقد يمتد لـ3 سنوات.

ماني ظهر في مؤتمر تقديمه بقميص كتب عليه 2025 وهو موعد نهاية عقده مع بايرن.

وأثيرت التكهنات عن رقم القميص الذي سيرتديه ماني مع البافاري، فرقمه المفضل 10، يرتديه النجم الألماني الشاب ليروي ساني.

كما أن روبرت ليفاندوفسكي لم يرحل حتى الآن ليصبح رقم 9 خاليا.

وخرج سليماني ساني والد ليروي بتصريحات أوضح فيها استعداد نجله للتخلي عن القميص رقم 10 في بايرن لساديو ماني.

إذ قال سليماني ساني في تصريحات لإذاعة rfm السنغالية "ساديو ماني معروف بالرقم 10 في ليفربول والمنتخب السنغالي، بينما يرتدي ليروي القميص رقم 10 في بايرن".

وأضاف مهاجم السنغال السابق ووالد الدولي الألماني "إذا كان ساديو يريد الرقم 10 في بايرن، فأنا متأكد من أن ليروي لن يمانع".

من جهته، رحب ليروي ساني بانضمام ماني إلى ناديه، حين نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "أهلا بك في ميونيخ، أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة".

يذكر أن ماني ارتدى القميص رقم 10 في صفوف ليفربول بعد رحيل فيليبي كوتينيو إلى برشلونة، إذ كان يرتدي القميص رقم 19 منذ انضمامه للحمر.

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: "لطالما اعتقدت أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي للتطور".

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وتابع عن مدربه يوليان ناجلزمان: "كان من المهم التعرف عليه وعلى المشروع. عندما شرحوا لي أفكارهم كنت مندهشا. لم أكن مضطرا للتفكير مرتين، هذا هو الفريق المناسب لي ".

وأضاف "حياتي مليئة بالتحديات، وأنا أحبها، نحن فريق قوي للغاية معا. نريد الفوز بكل شيء وجميع اللاعبين هنا جاهزون للفوز بالألقاب".

وتابع "لقد عملت بجد في حياتي للعب في أحد أكبر الأندية في العالم وعندما تلعب لبايرن فأنت تعلم ما يمكن أن تتوقعه".

ومن جانبه، قال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ: "نحن فخورون بتعاقدنا مع لاعب مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ واحد من أفضل الأندية في العالم".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "تمكنا من الحصول على لاعب من الطراز العالمي. إنه مرن للغاية وسريع وخطير للغاية وقد أحببت ذلك منذ البداية. يريد الفوز بالألقاب وانتهى به الأمر في النادي المناسب".

وأضاف " لهذا السبب من المهم للغاية أن يكون لدينا لاعبون مثل ماني في صفوفنا، الكل هنا يريد أفضل المكاسب الممكنة ودوري الأبطال. نريد أن نبدأ فريقا يمكنه فعل ذلك".

حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي قال: "ساديو نجم عالمي، نحن سعداء وفخورون بأنه سيعززنا. إنه ليس فقط لاعب كرة قدم عظيم، ولكنه أيضا بعقلية رائعة".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.





















كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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