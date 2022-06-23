إقالة مدرب الرجاء المغربي بعد السقوط أمام فريق طارق مصطفى

الخميس، 23 يونيو 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

قرر نادي الرجاء المغربي إقالة مدرب رشيد الطاوسي بعدما تقلصت فرص الفريق في التتويج بالدوري المغربي.

وخسر الرجاء من فريق أولمبيك آسفي الذي يقوده فنيا المدرب المصري طارق مصطفى ليتأخر بفارق 6 نقاط عن الوداد قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وذكر موقع البطولة أن الرجاء قرر إقالة مدرب الفريق رشيد الطاوسي، إلى جانب مساعده محمد البكاري، والمشرف العام عزيز العامري.

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ومن المنتظر أن يشرف على قيادة الفريق الأخضر فيما تبقى من الموسم، كل من بوشعيب المباركي، عبد الإله فهمي، وهشام أبو شروان، حسب التقرير.

ويعتبر رشيد الطاوسي، هو ثالث مدرب للرجاء تتم إقالته خلال الموسم الحالي، بعد التونسي لسعد جردة الشابي، والبلجيكي مارك فيلموتس.

من جهته، يتمنى طارق مصطفى أن يكون الانتصار على الرجاء سببا في ضمان بقاء فريقه بالدوري.

ويحتل أولمبيك آسفي في المركز الـ11 من أصل 16 فريقا.

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