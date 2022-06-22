إيتاليانو مستمر مع فيورنتينا حتى 2025

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تجديد تعاقد فينتشينزو إيتاليانو حتى صيف 2015 أي لمدة موسم إضافي.

وجدد المدرب تعاقده عقب بعض التي أشارت إلى احتمالية رحيله لتدريب نابولي أو روما.

وبحسب بعض التقارير فأن المدرب الإيطالي سيحصد مليوني يورو في الموسم عقب تجديد تعاقده.

وأوضح النادي البنفسجي أن "نية التجديد من أجل مواصلة التطور بعد الموسم الجيد".

المدرب البالغ 44 عاما لعب لعدة أندية إيطالية أبرزها هيلاس وكييفو فيرونا وجنوى وبادوفا وبيروجيا وأعلن اعتزاله في 2014.

وأصبح مدربا مساعدا لـ فينتسينا ثم فيجونيتنا سان باولو وتراباني.

وفي 2019 تولى تدريب سبيزيا وبنهاية موسمه الأول قاد الفريق للتأهل للدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخه.

وفي موسمه الثاني ساهم في بقاء الفريق وسط الكبار، وخلال الموسمين قاد الفريق في 86 مباراة فاز خلالها في 32 وخسر مثلها وتعادل في 22.

نتائجه الرائعة قادت إدارة الفيولا لتعينه وفي موسمه الأول فاز في 23 مباراة وتعادل في 5 وخسر 16 من 44 مباراة خاضها.

وقاد إيتاليانو الفريق البنفجسي الموسم الماضي للوصول لنصف نهائي كأس إيطاليا والمركز السابع من الدوري الإيطالي المؤهل لـ دوري المؤتمر الأوروبي.

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