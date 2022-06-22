نهاية مشوار 12 عاما.. المرأة الأقوى في عالم الرياضة ترحل عن تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي رحيل مدير النادي ورئيس التعاقدات مارينا جرانوفسكايا عن النادي.

وتتواجد مارينا في تشيلسي منذ 2010 حيث عملت كممثل لمالك النادي ثم ضمن الإدارة في 2013 ثم الرئيس التنفيذي وأخيرا رئاسة التعاقدات.

وسيتولى تود بويلي مالك النادي الجديد المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع شخص جديد.

واتفق النادي مع مارينا على تواجدها أنها ستظل متاحة لبويلي والنادي طوال فترة الانتقال الحالية حتى تتم عملية الانتقال للمرحلة الجديدة بنجاح.

صحيفة تايمز في وقت سابق وصفت مارينا بأنها المرأة الأقوى في عالم الرياضة.

مارينا كانت تدير تشيلسي في أي وقت يغيب فيه أبراموفيتش مالك النادي السابق ولها الدور الأكبر في صفقات الشراء والبيع خلال السنوات الأخيرة.

بويلي مالك تشيلسي ودع مارينا عبر الموقع الرسمي قائلا: "نشكر مارينا على خدماتها الرائعة للنادي طوال السنوات الماضية ونتمنى لها كل التوفيق في مشاريعها المستقبلية".

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