سيموني إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2024

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي حتى صيف 2024.

الإيطالي الذي عُين مديرا فنيا للنيراتزوري الصيف الماضي جدد تعاقده عاما إضافيا بعدما كان ينتهي في صيف 2023.

وقاد إنزاجي إنتر الموسم المنقضي لحصد لقب السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا وخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن ميلان.

كما قاد النيراتزوري للوصول عقبة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي ضد ليفربول بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين.

وخلال موسمه الأول قاد المدرب البالغ 46 عاما إنتر في 52 مباراة فاز في 34 وتعادل في 11 وخسر 7 فقط.

مدرب لاتسيو السابق خلف أنطونيو كونتي في مهمة تدريب القطب الأزرق من مدينة ميلانو.

وقاد سيموني إنزاجي لاتسيو منذ عام 2016 كمدرب مؤقت ذلك قبل أن يتولى العقد لدائم في تجربته الأولى التدريبية بالدوري الإيطالي.

وخلال تواجده مع نسور العاصمة الإيطالية خاض 242 مباراة في جميع البطولات فاز خلالها بلقب كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي في 2017 و2019.

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