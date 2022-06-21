سيموني إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2024

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي حتى صيف 2024.

الإيطالي الذي عُين مديرا فنيا للنيراتزوري الصيف الماضي جدد تعاقده عاما إضافيا بعدما كان ينتهي في صيف 2023.

وقاد إنزاجي إنتر الموسم المنقضي لحصد لقب السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا وخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن ميلان.

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Inter and Simone Inzaghi together until 2024 - MILAN, ITALY - JUNE 21: Simone Inzaghi extends his contract with FC Internazionale on June 21, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images) || FC Internazionale Milano via Getty Images

كما قاد النيراتزوري للوصول عقبة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي ضد ليفربول بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين.

وخلال موسمه الأول قاد المدرب البالغ 46 عاما إنتر في 52 مباراة فاز في 34 وتعادل في 11 وخسر 7 فقط.

مدرب لاتسيو السابق خلف أنطونيو كونتي في مهمة تدريب القطب الأزرق من مدينة ميلانو.

وقاد سيموني إنزاجي لاتسيو منذ عام 2016 كمدرب مؤقت ذلك قبل أن يتولى العقد لدائم في تجربته الأولى التدريبية بالدوري الإيطالي.

وخلال تواجده مع نسور العاصمة الإيطالية خاض 242 مباراة في جميع البطولات فاز خلالها بلقب كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي في 2017 و2019.

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