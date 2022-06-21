ذا صن: هبوط اضطراري لطائرة نيمار قبل الوصول إلى البرازيل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

البرازيل - بيرو - نيمار

تعرضت طائرة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لهبوط اضطراري قبل الوصول إلى وجهتها بحسب "ذا صن" الإنجليزية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وأفادت تقارير أن طائرة نيمار اضطرت للهبوط اضطراريا بعد مغادرتها باربادوس حيث كان يقضي البرازيلي عطلته.

ووفقا لـ "ذا صن" فإن الطائرة هبطت بسلام في شمال شرق البرازيل ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نيمار على متنها وقت وقوع الحادث.

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نيمار توجه إلى الولايات المتحدة في عطلة بعد المشاركة مع البرازيل في فترة التوقف الدولي.

وكان نيمار قد شوهد رفقة أخته وصديقته على الشاطئ في ميامي وهم يستمتعون بأشعة الشمس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان البرازيلي شارك صورة مأخوذة من داخل طائرة تطل على ميامي أثناء عودتهم من العطلة في الولايات المتحدة وحتى الآن لم يعلق على الحادث.

وأضاف نيمار إلى أهدافه الدولية ثلاثة خلال فترة التوقف الماضي بعدما هز الشباك مرتين في فوز البرازيل 5-1 على كوريا الجنوبية قبل أن يسجل الهدف الوحيد 1-0 أمام اليابان.

ووصل صاحب الـ30 عاما إلى هدفه الـ74 بقميص البرازيل، وأصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من معادلة رقم الأسطورة بيليه.

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