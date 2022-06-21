كرة سلة - أزمة في مباراة مصر والأردن بسبب اعتراض النشامى على التحكيم

اعترض منتخب الأردن لكرة السلة على قرارات الحكام خلال مباراة مصر الودية التي تقام بصالة برج العرب.

ويلعب منتخب الأردن ضد مصر في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر.

وتوقفت المباراة قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب 2 خطأ تقني على منتخب الأردن.

وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصر 14-10.

واعترض منتخب الأردن على الحكم وقرر عدم استكمال المباراة.

ولكن بعد مفاوضات من المسؤولين مع المنتخب الأردني قرر العودة لاستكمال اللعب.

وبعد توقف لأكثر من ساعة عاد الفريقين لإجراء عمليات الإحماء من جديد لاستكمال المباراة.

وتقام البطولة الودية بمشاركة منتخبات مصر والأردن وأوغندا ورواندا في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.

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