الصفقة الثالثة.. أرسنال يعلن ضم فابيو فييرا

أعلن نادي أرسنال رسميا التعاقد مع فابيو فييرا ليكون ثالث صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

فابيو فييرا النادي : أرسنال أرسنال

وأشار النادي في بيانه إلى أن فييرا قد وقع على عقد طويل الأمد دون الإعلان عن المدة.

وكان بورتو قد أعلن في وقت سابق انضمام اللاعب إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو.

وأعلن أرسنال عن حصول اللاعب على القميص رقم 21 مع الفريق.

Bem-vindo, Fabio ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

ويستطيع اللاعب البرتغالي صاحب الـ22 عاما اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم.

وكان أرسنال قد ضم صفقتين قبل التعاقد مع فييرا وهم الجناح البرازيلي الشاب ماركينيوس من ساوباولو والحارس مات تيرنر من فريق نيو إنجلاند الأمريكي

وشارك فييرا خلال الموسم الماضي مع بورتو في 39 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 16 آخرين.

وسيتواجد فييرا بذلك في الجولة التحضيرية لأرسنال استعدادا للموسم الجديد حيث سيلاقي نورنبيرج الألماني وإيفرتون ثم إشبيلية.

وسيبدأ أرسنال موسمه في الخامس من شهر أغسطس المقبل بملاقاة كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك.

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