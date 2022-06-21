توتنام يستعد لحسم الصفقة الرابعة

يرغب نادي توتنام الإنجليزي التعاقد مع دجيد سبينس لاعب ميدلزبره المعار إلى نوتنجام فورست خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت شبكة "سكاي" البريطانية أن دانييل ليفي رئيس توتنام يسعى شخصيا للحصول على خدمات اللاعب من نادي ميدلزبره الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة أن المحادثات الأولية بين توتنام وميدلزبره لم تنجح بعدما عرض سبيرز 10 ملايين جنيه إسترليني.

ويريد ميدلزبره ما لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني وحتى الآن لا جديد منذ المحادثات الأولية بحسب سكاي.

وخاض سبينس (21 عاما) 50 مباراة مع توتنجهام فورست في جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين وصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي صفقات توتنام؟

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

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