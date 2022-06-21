العودة إلى ألمانيا.. جوتزه ينضم إلى إينتراخت فرانكفورت

عاد ماريو جوتزه بشكل رسمي إلى الدوري الألماني بعد إعلان إينتراخت فرانكفورت ضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشار فرانكفورت في بيان رسمي إلى أن جوتزه قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى 2025.

وعاد جوتزه إلى الدوري الألماني بعد موسمين قضاهم في الدوري الهولندي مع بي إس في أيندهوفين.

وفعل فرانكفورت الشرط الجزائي في عقد جوتزه مع إيندهوفين لضمه والبالغ 4 مليون يورو.

جوتزه كان صاحب الهدف الأهم في تاريخ منتخب ألمانيا عندما سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

اللاعب صاحب الـ 30 عاما شارك مع أيندهوفين خلال موسمين في 77 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصناعة 18 آخرين وساهم في تتويج الفريق بلقبي كأس هولندا وكأس السوبر الهولندي.

جوتزه كان قد بدأ مع فريق بوروسيا دورتموند ولعب لمدة ثلاثة مواسم قبل الإنضمام إلي بايرن ميونيخ لثلاثة مواسم أخرى.

وعاد جوتزه مرة أخرى لدورتموند قبل الانتقال إلى أيندهوفين.

اقرأ أيضا:

ماني يخضع للكشف الطبي مع بايرن

برشلونة يهجر كامب نو

حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ماتا

قرار من اتحاد اليد بخصوص الحد الأقصى لسن اللاعبين