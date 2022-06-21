مصطفى عبده يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاءت قائمة المحلة كالآتي:

أخبار متعلقة
عصام عبد الفتاح لـ في الجول: مواجهة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب هشام صلاح: الاتحاد هو من سيحدد مصيري.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك خبر في الجول – الأهلي لن يتعجل الإعلان عن مدربه الجديد.. وثقة في قدرات قمصان

المرمى: عمرو شعبـان - محمود الحضري

الدفاع: محمد فتح الله - معـاذ الحنــاوي - هاني عـادل - مصطفى العــش - إيهــاب سميــــر - أحمد الســيد - خـالد سـامي

الوسط: يحيـى حـــامد - خالد الإخميمي - محمد بـازوكا - أحمد النـادري - حميد مـاو - وليد مصطفى - باولون فوافي

الهجوم: ماليك توريـــه - أحمد الشيــخ - هشــام عادل - عبده يحيى

ويحتل المحلة المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في ملعب المحلة انتهت بفوز الأهلي بنتجية 3-2.

May be an image of 1 person and text

اقرأ أيضا:

ماني يخضع للكشف الطبي مع بايرن

برشلونة يهجر كامب نو

حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ماتا

قرار من اتحاد اليد بخصوص الحد الأقصى لسن اللاعبين

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الأهلي - غيابات كثيرة في مواجهة غزل المحلة البنا حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة كرة طائرة - الزمالك يجدد تعاقد رضا هيكل لمدة 3 سنوات عبد الفتاح: نجهز فيديو لشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري في الجول يكشف تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي قائمة الزمالك - غيابات كثيرة في الدفاع لمواجهة البنك الأهلي قائمة البنك الأهلي - منسي وهلال وبامبو على رأس 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.. وغياب سعيد
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال يقدم عرضا إلى ليدز من أجل رافينيا 15 دقيقة | ميركاتو
تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين 35 دقيقة | المحترفون
كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات 51 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو 55 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 56 دقيقة | كرة سلة
مباشر ميركاتو في الجول - كل صفقات الصيف لحظة بلحظة 59 دقيقة | ميركاتو
عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | كرة سلة
الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري