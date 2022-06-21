مصطفى عبده يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاءت قائمة المحلة كالآتي:

المرمى: عمرو شعبـان - محمود الحضري

الدفاع: محمد فتح الله - معـاذ الحنــاوي - هاني عـادل - مصطفى العــش - إيهــاب سميــــر - أحمد الســيد - خـالد سـامي

الوسط: يحيـى حـــامد - خالد الإخميمي - محمد بـازوكا - أحمد النـادري - حميد مـاو - وليد مصطفى - باولون فوافي

الهجوم: ماليك توريـــه - أحمد الشيــخ - هشــام عادل - عبده يحيى

ويحتل المحلة المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في ملعب المحلة انتهت بفوز الأهلي بنتجية 3-2.

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