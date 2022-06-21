كش ملك.. بوراك يلماظ يوقع عقدا لـ 5 سنوات مع فورتونا الهولندي
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:46
كتب : FilGoal
خطف فورتونا سيترات الهولندي اللاعب التركي بوراك يلماز، وظفر بخدماته في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد المخضرم يلماز مع ليل الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، وانضم لـ فورتونا سيترات رغم اهتمام ريمس باستقدامه.
ووقّع يلماز عقدًا طويل الأمد لمدة 5 سنوات، أول عامين منه سيكون لاعبًا، وبعدها سينضم للجهاز الفني للفريق.
𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗕𝘂𝗿𝗮𝗸 𝗬𝗶𝗹𝗺𝗮𝘇.🇹🇷👑#SamenNaoVeure #WelcomeYilmaz pic.twitter.com/ykfCNwwDSP— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) June 21, 2022
ويبلغ يلماز 36 عامًا ولعب في ليل بين 2020 و2022، وقاده للظفر بلقب الدوري الفرنسي عام 2021.
وخاض يلماز 73 مباراة بقميص ليل، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 10.
وسبق لـ يلماز ارتداء أقمصة أنطاليا سبور، وبيشكتاش، ومانيساسبور، وفنربخشة، وطرابزون سبور، وبكين جوان الصيني.
ويمتلك يلماز 77 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجل خلالها 31 هدفا.
How many ♡ voor the 👑! #SamenNaoVeure #WelcomeYilmaz pic.twitter.com/4zjotPhLSH— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) June 21, 2022
واحتل فورتونا سيترات المركز 15 في الدوري الهولندي بالموسم الماضي.
وسبق لـ فورتونا سيترات الظفر بلقب كأس هولندا مرتين عامي 1957 و1964.
وصرّح سيورس أولتي المدير الفني لـ فورتونا سيترات: "إنه يوم رائع لنادينا لأننا استطعنا الظفر بلاعب بهذا القدر".
وأضاف: "رغم عمره، فإنه لا يزال لائقًا ولديه الرغبة. نحن مقتنعون بخبراته التي ستفيدنا داخل وخارج الملعب".
الطريف أن المدرب أولتي يبلغ 35 عامًا، أصغر بعامٍ من نجمه الجديد: بوراك يلماز.
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