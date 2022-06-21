كش ملك.. بوراك يلماظ يوقع عقدا لـ 5 سنوات مع فورتونا الهولندي

خطف فورتونا سيترات الهولندي اللاعب التركي بوراك يلماز، وظفر بخدماته في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد المخضرم يلماز مع ليل الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، وانضم لـ فورتونا سيترات رغم اهتمام ريمس باستقدامه.

ووقّع يلماز عقدًا طويل الأمد لمدة 5 سنوات، أول عامين منه سيكون لاعبًا، وبعدها سينضم للجهاز الفني للفريق.

ويبلغ يلماز 36 عامًا ولعب في ليل بين 2020 و2022، وقاده للظفر بلقب الدوري الفرنسي عام 2021.

وخاض يلماز 73 مباراة بقميص ليل، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 10.

وسبق لـ يلماز ارتداء أقمصة أنطاليا سبور، وبيشكتاش، ومانيساسبور، وفنربخشة، وطرابزون سبور، وبكين جوان الصيني.

ويمتلك يلماز 77 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجل خلالها 31 هدفا.

واحتل فورتونا سيترات المركز 15 في الدوري الهولندي بالموسم الماضي.

وسبق لـ فورتونا سيترات الظفر بلقب كأس هولندا مرتين عامي 1957 و1964.

وصرّح سيورس أولتي المدير الفني لـ فورتونا سيترات: "إنه يوم رائع لنادينا لأننا استطعنا الظفر بلاعب بهذا القدر".

وأضاف: "رغم عمره، فإنه لا يزال لائقًا ولديه الرغبة. نحن مقتنعون بخبراته التي ستفيدنا داخل وخارج الملعب".

الطريف أن المدرب أولتي يبلغ 35 عامًا، أصغر بعامٍ من نجمه الجديد: بوراك يلماز.

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