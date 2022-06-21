الأكبر في تاريخ البطولة.. المغرب يسحق الصومال بـ 16 هدفا في كأس العرب لكرة الصالات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب المغرب لكرة الصالات

حقق منتخب المغرب الفوز على الصومال بنتيجة قياسية بـ 16 هدفا دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب لكرة الصالات.

فوز المغرب هو الأكبر في تاريخ البطولة محطما الرقم القياسي الذي كان باسم منتخب لبنان الذي فاز على اليمن بنتيجة 16-2 في دور المجموعات من نسخة 2008.

الشوط الاول كان قد انتهى بتقدم المغرب بخمسة أهداف قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني لـ 16 هدفا.

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وحصل سفيان المسرار لاعب المغرب على جائزة رجل المباراة.

المغرب كان قد حقق الفوز على الكويت بنتيجة 6-4 في الجولة الأولى، بينما تعرض منتخب الصومال للهزيمة أمام موريتانيا بثمانية أهداف مقابل هدف.

وارتفع رصيد المغرب للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى وبفارق ثلاث نقاط عن الكويت صاحب المركز الثاني.

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