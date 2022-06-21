ليكيب: اهتمام من ريال مدريد وسان جيرمان وبايرن بهدف نيوكاسل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي

دخل هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي دائرة اهتمامات الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، مهتمة بضم المهاجم الشاب.

يأتي ذلك بعدما تقدم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

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ويرى نيوكاسل أن اللاعب الشاب أمامه فرصة ليصبح أحد نجوم الفريق في المستقبل، وأن يظهر بمستوى مميز في الدوري الإنجليزي.

ويجيد إيكتيكي البالغ من العمر 20 عاما اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

وشارك مع فريقه في الموسم الماضي في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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نيوكاسل يونايتد ريال مدريد باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ هوجو إيكتيكي
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