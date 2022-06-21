"مرحبا الفرعون".. فيليز سارسفيلد يضم دييجو جودين على أنغام الموسيقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

جودين

"مرحبا الفرعون".. هكذا أعلن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني ضم المدافع الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين حتى ديسمبر 2023 في صفقة انتقال حر.

وأعلن النادي الأرجنتيني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إتمام الصفقة بظهور "Bizarrap" أحد أشهر منسقي الموسيقى “DJ” في البلاد.

ويظهر "Bizarrap" وهاتفه يرن أثناء عزفه للموسيقى ويتلقى نبأ انتقال المدافع الأوروجوياني لفريقه المفضل.

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وانضم المدافع الأوروجوياني المُلقب بـ "الفرعون" لصفوف فيليز سارسفيلد بعدما خاض 9 مباريات فقط خلال 6 أشهر في البرازيل رفقة أتليتكو مينيرو حصد خلالها لقبين.

ويأمل الأوروجوياني أن يحظى بمقعد أساسي في صفوف الفريق الأرجنتيني ليشارك في كأس العالم 2022 بنهاية العام الجاري في قطر.

ومن المتوقع أن تكون المباراة الأولى للأوروجوياني ضد ريفر بليت في ذهاب دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس.

تعرف أكثر على سبب تلقيب جودين بـ "الفرعون".

وخاض جودين أكثر من 150 مباراة دولية بقميص منتخب أوروجواي مشاركا في 3 كؤوس عالم وحصد لقب كوبا أمريكا 2011.

ولعب جودين في أوروبا لفياريال الإسباني ثم أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي.

تجربته مع أتليتكو مدريد استمرت بين 2010 و2019 شهدت التتويج الفوز بـ 8 ألقاب وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ورفقة إنتر حصد وصافة الدوري الأوروربي في موسمه الوحيد مع النيراتزوري.

ومع كالياري الموسم المنقضي شارك جودين في 6 مباريات دون أن يسجل أهدافا.

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