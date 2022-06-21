الأغلى في تاريخ النادي.. كوتشو هيرنانديز ينضم إلى كولومبوس كرو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

كوتشو هيرنانديز - كولومبوس كرو

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي عن التعاقد مع خوان "كوتشو" هيرنانديز قادمًا من واتفورد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع كوتشو على عقد يربطه بـ كولومبوس كروس حتى نهاية موسم 2025.

وبات كوتشو أغلى صفقة في تاريخ النادي، إذ تمت عملية الانتقال مقابل 10 ملايين دولار.

كما أن كوتشو يحتل المركز السابع على لائحة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الأمريكي.

وصرّح كيلب بورتر المدير الفني لـ كولومبوس كرو: "التوقيع مع مهاجم من الصف الأول كان أولويتنا في سوق الانتقالات، ونحن سعداء لانتداب لاعب قادر على صناعة الفارق مثل كوتشو".

وأضاف عبر الموقع الرسمي للفريق: "رغم أنه يبلغ 23 عامًا فقط، فإنه أظهر قدرات تهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى. نشعر بالإثارة ونترقب العمل معه، ندرك الجودة التي سيضيفها للقائمة".

كوتشو (23 عامًا) يرحل عن واتفورد بعد انضمامه إليه عام 2017 قادمًا من غرناطة.

ولعب كوتشو معارًا لأندية ويسكا ومايوركا وخيتافي في الدوري الإسباني خلال فترة تواجده في واتفورد.

وشارك كوتشو في 28 مباراة مع واتفورد الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويمتلك كوتشو مباراة دولية وحيدة مع منتخب كولومبيا في 2018، سجل خلالها هدفين.

وشارك كوتشو في كأس العالم للشباب عام 2019 وسجل ثلاثية في شباك تاهيتي.

ويحتل كولومبوس كرو المركز 11 في المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم MLS برصيد 17 نقطة.

ويضم كولومبوس كرو في صفوفه الأسترالي ميلوش ديجنيك، والثنائي الغاني جوناثان مينساه وياو يبواه.

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