ياسين براهيمي يرحل عن الريان.. ويستعد للانضمام لـ الغرافة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

ياسين براهيمي - حسن الهيدوس

أعلن ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر الرحيل عن صفوف الريان القطري بعدما قضى مع الفريق 3 مواسم.

وكتب براهيمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أحب أن أشكر الجميع على الثلاث سنوات الجميلة التي قضيتها معكم ودعمكم المتواصل لي طوال الفترة".

وأضاف "كانت أيام ولحظات جميلة عشتها معكم مستحيل أن أنساها".

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وكشفت تقارير صحفية قطرية أن براهيمي اجتاز الكشف الطبي مع نادي الغرافة تمهيدا للانضمام له.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

ولعب براهيمي البالغ من العمر 32 عاما مع منتخب الجزائر 66 مباراة دولية، وشارك مع المحاربين في كأس العالم 2014، وفاز أيضا بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة.

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ياسين براهيمي الريان القطري الغرافة القطري
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