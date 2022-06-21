رومانو: إنتر يبقي سيموني حتى 2024.. وينتظر حسم صفقة لوكاكو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يبدو أن رحلة المدرب سيموني إنزاجي مع إنتر ميلان مستمرة حتى 2024 وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

إنزاجي تولي تدريب إنتر الصيف الماضي وقاد الفريق لتحقيق لقبي السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن إنزاجي سيوقع عقدا جديدا مع إنتر ميلان حتى يونيو 2024 مع خيار إضافة موسم آخر.

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وأضاف أن إدارة إنتر اتفقت مع إنزاجي على تجديد تعاقده مع زيادة الراتب السنوي لمدرب لاتسيو السابق.

وقاد المدرب صاحب الـ46 عاما إنتر ميلان الموسم المنصرم خلال 52 مباراة فاز في 34 وتعادل في 11 وخسر 7 مباريات.

في المقابل يعقد مسؤولي إنتر جلسة مع نظرائهم في تشيلسي بشأن الحصول على خدمات روميلو لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 7 ملايين يورو.

ويرغب المهاجم البلجيكي في العودة من جديد لصفوف إنتر ميلان بعد موسم وحيد مع النادي اللندني شارك خلاله في 44 وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

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