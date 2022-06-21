نور الشربيني تتحدث عن قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا والأولمبياد وتأثير البادل

ترى نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش أن قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر قرار يخصه فقط وهو من يمكنه الحديث عن ذلك.

وأعربت نور في حوار مع FilGoal.com عن آملها في إدراج رياضة الاسكواش داخل الأولمبياد يوما ما، وانتشار لعبة البادل حاليا وإنها بالتأكيد ستؤثر على شعبية الاسكواش.

ونجحت نور الشربيني في حصد لقب بطولة العالم ست مرات أخرهم الشهر الماضي أمام متحف الحضارات.

وعن قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا قالت نور الشربيني: "أرى إنه حر في قراره وهو المسؤول عنه".

وأضاف نور في حوار لـ FilGoal.com: "بالطبع ستكون هناك ناس مؤيدة وأخرى معارضة، لكن من رأيي هو قرار محمد فقط وهو من يمكنه التحدث عن ذلك وعن أسبابه".

وتابعت بطلة العالم للاسكواش "لا أعلم من المسؤول تحديدا ولكن يجب على المسؤولين التركيز على الناشئين ودراسة مشاكلهم والأسباب التي قد تدفعهم للرحيل مثل سفرهم للدراسة في الخارج وعلاج الأمر من البداية".

وكشفت نور الشربيني "رفضت منحة من أمريكا للدراسة فترة الناشئين بسبب حبي لممارسة الاسكواش أكثر بالإضافة إلى دراستي هنا في مصر ما أريده فلم يكن هناك ما يستدعي قبولي تلك المنحة".

وعن عروض التجنيس أوضحت نور "لا أتذكر تفاصيل عرض أمريكا للتجنيس، هم عرضوا عليّ الدراسة في جامعة هناك، ولكن الأمر كان مرفوض بالنسبة لي لأن خططي كانت الاستمرار في مصر والتدريب والدراسة هنا".

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وبالحديث عن عدم إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد أوضحت "لا أعلم لماذا لا يتم إدراج الاسكواش أولمبيا ولكننا نحاول وسنستمر في ذلك".

وشددت "أعتقد أن الأمر أكبر من تفوق المصريين في اللعبة، ولا أتفق أن التحكيم التقديري سببا في عدم إدراجها فهناك الكثير من الألعاب كذلك"

وعن إمكانية التنازل عن بطولات عالم من أجل ميدالية أولمبية أجابت مازحة "لن أتنازل عن شيء ولكن أتمنى بالتأكيد في يوم من الأيام أن تكون لدي الفرصة في المشاركة بالأولمبياد وحصد ميدالية".

وبالحديث عن انتشار لعبة البادل الفترة الأخيرة قالت نور: "لعبة البادل تنس منتشرة بصورة كبيرة حاليا بالفعل وربما يؤثر ذلك على الاسكواش وأتوقع أن يكون مكانها أكبر الفترة القادمة".

واختتمت تصريحاتها بالإجابة عن إمكانية احتراف البادل إذا أصبحت أولمبية "سؤال صعب في الوقت الحالي لكن بالتأكيد لن ألعب بادل بدلا من الاسكواش ولكن ربما إذا أنهيت مسيرتي في اللعبة".

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