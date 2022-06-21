لإخراج الجدة من القفص.. إسبانيول يعيد لاعب مايوركا إلى "الوطن"

أعلن نادي إسبانيول عن تعاقده مع بريان أوليفان قادمًا من ريال مايوركا في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم أوليفان إلى إسبانيول في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مايوركا.

ووقّع أوليفان على عقد يربطه بـ إسبانيول للمواسم الثلاث المقبلة بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح.

وبات أوليفان أول صفقة صيفية لـ إسبانيول الذي غيّر مديره الفني ومديره الرياضي بعد نهاية الموسم الماضي.

ليكون أوليفان أول انتدابات دومينجو كاتويرا المدير الرياضي الجديد للنادي.

وقدّم إسبانيول الصفقة بطريقة مبتكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

البداية كانت عندما رد أحد مشجعي إسبانيول على حساب النادي مستخدمًا صورة لسيدة مُسنة في قفص وقال: "أعلنوا عن صفقات جديدة حتى أسمح للجدة بالخروج. هذا أول تحذير".

ليرد عليه حساب إسبانيول بمقطع فيديو لشخص يمسك مجموعة مفاتيح قائلًا: "اصمدي أيها السيدة، فأنا قادم".

أمّا القادم، أوليفان (28 عامًا)، فيجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ولعب في صفوف مايوركا بآخر موسمين.

وخاض أوليفان 31 مباراة مع مايوركا الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وبدأ أوليفان في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة، قبل أن يلعب للفريق الرديف لـ سبورتنج براجا، ثم سسكا موسكو، وبعدها عاد إلى إسبانيا من بوابة بلد الوليد.

لاحقًا لعب أوليفان لـ غرناطة وقادش وجيرونا، حتى استقر به الحال في مايوركا.

وساهم أوليفان في صعود مايوركا للدوري الممتاز بموسمه الأول، قبل أن يحقق معه إنجاز البقاء في آخر جولة بالموسم الثاني.

وصرّح أوليفان في مؤتمر تقديمه: "أود أن أشكر من راهنوا علي. أنا قادم بكثير من الطموح والرغبة لأواجه هذا التحدي الجديد في مسيرتي الرياضية، آمل أن تكون فترة مضيئة. آتي بكثير من الرغبة ونية تقديم أفضل موسم ممكن".

وأضاف: "النادي نقل إليّ الكثير من الثقة. سنبدأ مشروعًا جديدًا، كما أنني أعود لمنزلي (مدينة برشلونة). غادرت في التاسعة عشر من عمري وأعود في الثامنة والعشرين. العودة للوطن دائمًا مميز".

🎙️ Brian Oliván: “Jo vinc amb ganes i amb una ambició al 100% i a lluitar per un lloc a l’11 inicial”#RCDE | #BrianOlivánPerico pic.twitter.com/Li4d0GmjUK — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 21, 2022

وينوي إسبانيول إحداث ثورة في صفوفه، بتعيين دييجو مارتينيز كمدير فني.

كما رحل مجموعة من المخضرمين عن صفوف الفريق مثل دييجو لوبيز، ودافيد لوبيز، وديداك فيلا.

واحتل إسبانيول المركز 14 في الدوري الإسباني الموسم الماضي تحت قيادة فيسنتي مورينو الذي أعاده للدوري الممتاز.

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