سكاي: نيوكاسل يقترب من ضم صفقته الثانية

اقترب نادي نيوكاسل يونايتد تمن ضم الحارس نيك بوب من بيرنلي، حسب تأكيدات شبكة سكاي سبورتس الإخبارية.

ويرغب الماكبايز في التعاقد مع حارس جديد مع أخبار اقتراب رحيل البديل كارل دارلو.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر الصفقة بين ثمانية إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، فإن الاتفاق تم بشكل مبدئي بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل عامل بنهاية الأسبوع.

ورغم عودة مارتن دوبرافكا من الإصابة ليساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط وإنهاء الموسم في المركز الـ11.

ويتبقى عام واحد في تعاقد بوب مع بيرنلي الذي سيسدد 65 مليون جنيه إسترليني من القرض بسبب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوب لعب ثماني مباريات دولية مع منتخب إنجلترا ويرى أن تواجده في الدوري الممتاز مجددا عبر بوابة نيوكاسل قد يساعد في عودته لقائمة الأسود الثلاثة في قطر.

نيوكاسل استهدف التعاقد مع دين هندرسون من مانشستر يونايتد في وقت سابق ولم تنجح المفاوضات.

وما زال مهتما بـ سفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي ومهاجم ستاد دي ريمس هوجو إيكيتيك.

نيوكاسل أعلن في وقت سابق ضم مات تارجت لشكل نهائي من أستون فيلا.

ولعب تارجت مع نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أستون فيلا.

ووقع تارجت مع نيوكاسل لمدة 4 مواسم مقبلة.

ولم يعلن نيوكاسل عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحافة الإنجليزية إلى بلوغها 15 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الظهير الأيسر مع نيوكاسل في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم.

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