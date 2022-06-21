سكاي: نيوكاسل يقترب من ضم صفقته الثانية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد

اقترب نادي نيوكاسل يونايتد تمن ضم الحارس نيك بوب من بيرنلي، حسب تأكيدات شبكة سكاي سبورتس الإخبارية.

ويرغب الماكبايز في التعاقد مع حارس جديد مع أخبار اقتراب رحيل البديل كارل دارلو.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر الصفقة بين ثمانية إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر في البطولة الودية أولى مهامه التدريبية.. تيفيز مديرا فنيا في الدوري الأرجنتيني فوت ميركاتو: باريس يضغط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة سبورت: خطوة برشلونة الأخيرة تؤجل توقيع ديمبيلي لـ تشيلسي

وبحسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، فإن الاتفاق تم بشكل مبدئي بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل عامل بنهاية الأسبوع.

ورغم عودة مارتن دوبرافكا من الإصابة ليساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط وإنهاء الموسم في المركز الـ11.

ويتبقى عام واحد في تعاقد بوب مع بيرنلي الذي سيسدد 65 مليون جنيه إسترليني من القرض بسبب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوب لعب ثماني مباريات دولية مع منتخب إنجلترا ويرى أن تواجده في الدوري الممتاز مجددا عبر بوابة نيوكاسل قد يساعد في عودته لقائمة الأسود الثلاثة في قطر.

نيوكاسل استهدف التعاقد مع دين هندرسون من مانشستر يونايتد في وقت سابق ولم تنجح المفاوضات.

وما زال مهتما بـ سفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي ومهاجم ستاد دي ريمس هوجو إيكيتيك.

نيوكاسل أعلن في وقت سابق ضم مات تارجت لشكل نهائي من أستون فيلا.

ولعب تارجت مع نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أستون فيلا.

ووقع تارجت مع نيوكاسل لمدة 4 مواسم مقبلة.

ولم يعلن نيوكاسل عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحافة الإنجليزية إلى بلوغها 15 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الظهير الأيسر مع نيوكاسل في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم.

اقرأ أيضا

ماني يخضع للكشف الطبي مع بايرن

برشلونة يهجر كامب نو

حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ماتا

قرار من اتحاد اليد بخصوص الحد الأقصى لسن اللاعبين

الدوري الإنجليزي نيوكاسل بيرنلي
نرشح لكم
توتنام يستعد لحسم الصفقة الرابعة العودة إلى ألمانيا.. جوتزة ينضم إلى إينتراخت فرانكفورت كش ملك.. بوراك يلماظ يوقع عقدا لـ 5 سنوات مع فورتونا الهولندي "مرحبا الفرعون".. فيليز سارسفيلد يضم دييجو جودين على أنغام الموسيقى الأغلى في تاريخ النادي.. كوتشو هيرنانديز ينضم إلى كولومبوس كرو ياسين براهيمي يرحل عن الريان.. ويستعد للانضمام لـ الغرافة رومانو: إنتر يبقي سيموني حتى 2024.. وينتظر حسم صفقة لوكاكو لإخراج الجدة من القفص.. إسبانيول يعيد لاعب مايوركا إلى "الوطن"
أخر الأخبار
مرتضى: منح لاعبي الزمالك عضوية النادي بعد مستواهم في القمة.. وكنا نستطيع الفوز برباعية 3 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يستعد لحسم الصفقة الرابعة 14 دقيقة | ميركاتو
العودة إلى ألمانيا.. جوتزة ينضم إلى إينتراخت فرانكفورت 14 دقيقة | ميركاتو
مصطفى عبده يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
كش ملك.. بوراك يلماظ يوقع عقدا لـ 5 سنوات مع فورتونا الهولندي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكبر في تاريخ البطولة.. المغرب يسحق الصومال بـ 16 هدفا في كأس العرب لكرة الصالات 29 دقيقة | الوطن العربي
ليكيب: اهتمام من ريال مدريد وسان جيرمان وبايرن بهدف نيوكاسل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
"مرحبا الفرعون".. فيليز سارسفيلد يضم دييجو جودين على أنغام الموسيقى 47 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري