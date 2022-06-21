كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر في البطولة الودية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر لرجال كرة السلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي رانا عن قائمة الفريق استعدادا لخوض البطولة الودية الدولية المقرر إقامتها في برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق البطولة الودية بمشاركة منتخبات مصر والأردن وأوغندا ورواندا في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.

وقرر روي استدعاء كل من:

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أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي خليفة - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - محمد أحمد - مهاب ياسر - وليد عبد الجواد - يوسف أبو شوشة - يوسف شحاتة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء أمام الأردن ثم مواجهة رواندا يوم الخميس المقبل في الثامنة مساء بينما آخر مواجهات الفريق أمام أوغندا يوم السبت في تمام الخامسة.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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