أولى مهامه التدريبية.. تيفيز مديرا فنيا في الدوري الأرجنتيني

يبدأ كارلوس تيفيز نجم منتخب الأرجنتين الأسبق أولى مهامه التدريبية بتولي قيادة روزاريو سنترال.

وأعلن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني تولي تيفيز القيادة الفنية للفريق لمدة موسم.

وكان تيفيز قد أعلن اعتزال بشكل رسمي يوم 6 من شهر يونيو الجاري ولكنه توقف عن ممارسة كرة القدم العام الماضي.

أعلن تيفيز رحيله عن بوكا جونيورز آخر محطاته كلاعب في 5 يونيو من العام الماضي.

وانطلق الدوري الأرجنتيني مطلع الشهر الجاري والمكون من 28 فريقا.

ولم يفز روزاريو سنترال سوى في مباراة واحدة وجمع 4 نقاط في أربع مباريات.

ويقع روزاريو سنترال في المركز الـ22 بالدوري الأرجنتيني عقب مرور أربع جولات.

ويبتعد روزاريو عن المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.

وسبق لتيفيز اللعب لأندية وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وانتقل تيفيز من أوروبا إلى بوكا جونيورز في موطنه الأرجنتين في صيف 2015.