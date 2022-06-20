الزمالك: بنشرقي إذا قرر الاستمرار في مصر سيجدد مع الفريق

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن أشرف بنشرقي لاعب الفريق إذا قرر الاستمرار في مصر سيجدد تعاقده مع الفريق.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

بينما صرح مرتضى منصور رئيس النادي أن اللاعب سيستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وبسؤال مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حقيقة استمرار أشرف بنشرقي مع الفريق أجاب: "نعم بنشرقي مستمر في الزمالك إن شاء الله".

ونجح بنشرقي في تسجيل هدف الزمالك الأول في مواجهة الأهلي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ومن جانبه صرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عبر قناة الزمالك: "سواء استمر بنشرقي معنا أم رحل فنحن نقدر التزامه حتى نهاية تعاقده".

واختتم تصريحاته "بنشرقي لم يهرب من مباريات، وأؤكد إذا كانت رغبته الاستمرار في مصر فهو سيكون في نادي الزمالك وذلك إذا لم يقرر الرحيل إلى أوروبا أو الخليج".

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في الفترة الحالية.

وأعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن فخره بأداء لاعبي الفريق أمام الأهلي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الشمس: "أشكر فيريرا وجهازه ولاعبي الفريق الأبطال".

وأضاف "أشكر أيضا محمد أسامة طبيب الفريق، محمد عبد الغني خاض اللقاء بحقنة، كما أشكر أيمن طاهر فالآن لدينا أكثر من حارس مرمى مميز وأمير مرتضى الذي يواجه الكثير من التحديات".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته "على مسؤوليتي عمر كمال ومهند لاشين في الزمالك".

ونجح الزمالك في رفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة من 21 مباراة.

بينما يحل الأهلي ثالثا برصيد 41 نقطة ولكن من 18 مباراة فقط ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

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