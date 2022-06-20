أمير مرتضى: لاعبونا عادوا من المنتخبات بإصابات عضلية وليس إنفلونزا.. وهذا ما حدث مع الجزيري

أثنى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك على مستوى اللاعبين الشبان في مواجهة الأهلي.

الزمالك تعادل 2-2 أمام مضيفه الأهلي في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 20 للدوري المصري.

وقال أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2 بعد اللقاء: "اللاعبون أصحاب الشخصية يظهرون في هذه المباريات، كنا الأقرب للمكسب لولا كرة إمام عاشور التي ارتدت من العارضة، كما كان هناك ركلة جزاء في الشوط الأول لم تُحتسَب".

وأضاف: "أنا سعيد باللاعبين والفريق منذ تولي المسوؤلية. يجب أن نأخذ بالأسباب، هؤلاء الشبان معنا منذ فترة، هم محترمون على المستوى الشخصي ولديهم احترام وأدب للمكان. تكلمنا معهم بعد المباراة وأخبرناهم ألا يفرحوا وأنهم لا يزال أمامهم تاريخ لتدشينه، وأن يكونوا طامعين ويرغبوا في اللعب أكثر".

وتابع: "لا أحد سيقدر على لوي ذراع الزمالك، من يفعل ذلك سنتجاهله تمامًا ولن نذكر اسمه ولن نتكلم عليه ولن نشير إليه للجماهير. هناك سوء نوايا وأمور خاطئة تحدث. لدينا لاعبون أجانب عقودهم تنتهي ولديهم التزام بالمشاركة أو التواجد على الدكة".

وواصل: "الزمالك لا يقف على أحد، هذه رسالتي، لا أريد المبالغة لأننا لم نفز، كنت أتمنى المكسب، لكني أشعر بالعدالة بالشكل الذي ظهرنا به".

وأكمل: "سيد نيمار يخوض المباراة اليوم في مركز لم يلعب فيه طوال حياته".

وكشف: "سيف الجزيري يحاول القدوم منذ يومين، عاد من اليابان إلى دبي إلى القاهرة وأراد اللحاق بالمباراة لكنه وصل قبل يوم واحد وكان مجهدًا بعد 20 ساعة طيران. رغم ذلك تواجد في غرفة خلع الملابس والفندق والمدرجات، هذه أمور نقدرها. واجهنا مشكلة سابقة مع سيف عندما قدّم إنذارًا، وشعرنا بالاستياء لكنه عاد واعتذر وفُتحَت صفحة جديدة، من يحترم الكيان سنحمله فوق رؤوسنا".

واعترف: "لا نشعر بالرضا عن الأداء سواء أنا أو مرتضى منصور رئيس النادي أو فيريرا، وافقنا على تحمل المسؤولية".

وأوضح: "كل لاعبي المنتخب عادوا مصابين بلا استثناء، وإصابات عضلية وليس إصابات برد أو إنفلونزا".

وأردف: "إمام عاشور يعاني من إصابة في الخلفية، ومحمود علاء مصاب أيضا، ومحمود الونش شارك أمام الأهلي وهو مصاب، لم يكن يجب أن يلعب المباريات الثلاثة مع المنتخب".

وتابع: "أبو جبل انضم للمنتخب وهو مصاب، كان يستطيع التعامل مع إصابته في السابق، لكنه جاء قبل مباراة الأهلي وقال إنها مسؤولية ولن يكون قادرًا على التواجد لو لم يكن جاهزًا بشكل كامل".

وكشف: "سوينا قضية ماريتيمو ومحمد إبراهيم وقمنا بتحويل المبلغ يوم الأربعاء قبل شهرين ونصف كاملين من غلق باب القيد، وانتهت المشكلة تمامًا وبالتالي ليس هناك أي مشكلة في استخراج الرخصة".

وأتم: "يوم الأربعاء وحده سدد مرتضى منصور 50 مليون جنيه بين قضية ماريتيمو ومستحقات اللاعبين المتأخرة، كان من الممكن أن يؤجل مستحقات اللاعين لكنه أراد توجيه رسالة أن الأمر لا يرتبط بنتيجة المباريات".































































































































































































































































































































































































































































































































































































الأهلي تقدّم بواسطة محمد شريف، لكن الزمالك سجّل هدفين متتاليين بواسطة أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا". لكن الأهلي تعادل سريعًا عن طريق صلاح محسن.

ليرفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي خاض نفس عدد المباريات.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة خاضها.

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