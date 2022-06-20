حسن شحاتة: صلاح لم يقدم شيئا لمنتخب مصر.. وتعيين كيروش كان مجاملة لوكيله

تحدث حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر وأسطورة الزمالك بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، عن مباراة القمة ومدربي القطبين، بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة صدى البلد: "نزول شيكابالا كان له دور كبير في الشوط الثاني. استغربت قرار استبدال أشرف بنشرقي حيث كان خطيرا للغاية".

وأضاف "أعتبر أن هذا التعادل كان من عند الله كي يحصل كل طرف على حقه. الأهلي كان أفضل في الشوط الأول والزمالك كان أفضل في الثاني".

وعن رأيه في جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قال شحاتة: "كان متواجدا قبل بضع سنوات وقام بعمل جيد. أجرى تبديلات مميزة غيرت الأداء تماما في الشوط الثاني، وهو من المدربين الكبار".

وعن بيتسو موسيماني المدرب السابق للأهلي قال: "كان الله في عون سامي قمصان. وجود موسيماني بعد ما فعله في الفترة الأخيرة مثل ابتعاده عن الفريق وتواجده في المغرب كان صعبا، هذه أمور لم تعطه الأحقية في الاستمرار مع النادي الأهلي، رغم أني أعتبره من المدربين الكبار".

وأضاف "كان معي في دورة بالمغرب قبل بضع أعوام، كنت أنا المصري الوحيد وكان هو الوحيد من جنوب إفريقيا أيضا. حين ذهبت إلى هذه الدورة، الغالبية العظمى من الدارسين كانوا من المغاربة، والمحاضرين من الإنجليز، وقيل هناك أن حسن شحاتة ليس بحاجة للحصول على هذه الدورة، ولكني أعتبرها مفيدة وتعرفت خلالها على مدربين رائعين".

وتابع "موسيماني قدم عملا رائعا، ولكن الأموال التي عرضت عليه من قطر جعلته يفكر كثيرا ويشاور عقله، وهذا كلفه الكثير".

وعن حال الكرة المصرية في الوقت الحالي قال: "لو تكلمت سأخطئ في حق الكثير من الأشخاص وأنا لا أريد ذلك. نحن نسير بشكل غريب للغاية، وأغرب ما فيه اتحاد الكرة وقراراته بشأن المدرب التي جاءت في منتهى العشوائية".

وأضاف "يجب أن نملك خطة طويلة الأجل، ولدينا مدربين وخبراء كبار قادرين على ذلك. نحن في نفس الدوري لمدة عامين. نحتاج لخطة للبطولات المحلية والمنتخب أيضا".

وعن حقيقة عرض أي دور عليه في مسألة التخطيط المستقبلي قال شحاتة: "أنا خارج الصورة تماما ولا أعرف لماذا. هذا يعود إلى اتحاد الكرة والقائمين على الاختيار. حين تنظر إلى الوضع، مدرب فاز بـ 3 بطولات قارية متتالية، يقيلونه من تدريب المنتخب، وبعد ذلك يتم معاملته باعتبار أن أيامه قد ولت".

وبسؤاله عن عدم نجاح أي مدرب مصري بعده في قيادة المنتخب قال: "ولا أجنبي أيضا".

وحين قيل له أن هيكتور كوبر قاد منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 قال شحاتة: "نحن وصلنا إلى كأس العالم (2010) ولكن حين حدث الاعتداء على حافلة الجزائر طُلب من أعضاء الاتحاد الذهاب لمتابعة الموقف فتركوا الأمور على حالها وكل شخص قال (هذا ليس من شأني)، حتى تم اتخاذ قرار لعب المباراة الفاصلة (في السودان)".

وأوضح "خسرنا أمامهم في الجزائر 3-1 وفزنا في القاهرة 2-0، وحين نتساوى في كل شيء يحتسب الهدف على ملعب الخصم بهدفين. اللائحة التي أقرت المباراة الفاصلة وضعت بعد واقعة حافلة لاعبي الجزائر".

وعن رأيه فيما يقال أن الأجنبي فقط هو من يصلح لتدريب منتخب مصر قال: "هذا الوضع يأتي من توفير اتحاد الكرة كل شيء للمدرب الأجنبي بدءا من الراتب وصولا إلى الطلبات. يجب أن نتوقف عن مجاملة المدربين الأجانب. نحن بحاجة لخبراء مع المدرب الأجنبي الذي سيأتي، ويجب أن يكون هناك تعاون. نحن بحاجة للاستفادة والتعلم منه أيضا".

وأضاف "إيهاب جلال تعرض للظلم. أتوا به في وضع سيئ ولم يجد الوقت الكافي لتدريب اللاعبين، فخاض مباراتين ضد غينيا وإثيوبيا ثم الثالثة أمام كوريا في ظروف عشوائية للغاية. أطالبه بعدم فقدان الثقة في نفسه لأن أي مدرب ما كان لينجح في ذلك الوضع".

أما عن رأيه في رحيل كارلوس كيروش قال شحاتة: "كيروش مختلف عن كوبر الذي كان يدافع لتحقيق أهداف محددة، ولكن حين نأتي بشخص لنجامله لأنه أتى عن طريق وكيل أعمال لاعب معين، هذه مجاملة لا تصح".

وبسؤاله عن هذا اللاعب قال: "من سيكون؟ محمد صلاح.. هذا ما عرفته. لم أكن مقتنعا بالتعاقد مع كيروش منذ البداية".

وتابع "صلاح نجم من نجوم العالم الآن بفضل أهدافه وبطولاته وهذا حقه، ولكن لا يمكننا الاعتماد على صلاح لاستقدام مدرب. لست واثقا من ذلك الأمر ولكن هذا ما سمعته".

وواصل "من الناحية الفنية محمد صلاح لم يقدم لنا شيئا. كان يجب أن يقدم أكثر من ذلك فهو نجم نجوم العالم".

وبسؤاله عن عدم قدرته على فعل المزيد لأنه لا يملك نفس لاعبي ليفربول في المنتخب قال: "هذا صحيح، يجب عليه أن يقول ذلك. هو لن يختار اللاعبين ولكن يجب أن يقول أن هؤلاء غير لاعبي ليفربول".

واختتم "أرى أنه لا يمكنك تعيين مدرب للمنتخب دون أن يسبق له الفوز ببطولة محلية".

وتوج شحاتة مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010.

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