مؤتمر قمصان: اعتذر لجماهير الأهلي.. الشناوي سليم وإصابة معلول وفتحي

اعتذر سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي لجماهير النادي بعد التعادل أمام الزمالك في الدوري.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وقال سامي قمصان في المؤتمر الصحفي: "بدأنا بشكل فيه استحواذ ولدينا رغبة في الفوز، وكان لدينا فرص عديدة".

وأضاف "تاو كان يعاني من الإجهاد لذلك قمنا باستبداله ودفعنا بحسين الشحات بدلا منه، المباراة جاءت في توقيت إصابة لديانج وأيمن أشرف مع عودة الدوليين ومعاناة اللاعبين من الإجهاد".

وبالحديث عن خوض محمد الشناوي لقاء القمة مصابا شدد "الشناوي لاعب كبير وقائد للفريق ولعب أمام الزمالك وهو سليم بنسبة 100%".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني للأهلي "كنا نسعى لاستغلال غيابات الزمالك وإنهاء اللقاء من الشوط الأول، بذلت أقصى ما عندي ولكن واجهنا منافس لديه شخصية وعاد في المباراة وفي النهاية انتهت بالتعادل".

وأوضح قمصان "أن تحصد أربع نقاط من الزمالك في الدوري فذلك هو الجانب الإيجابي اليوم".

وشدد مدرب الأهلي "نعاني من ضغط شديد دون راحة بين المواسم ومعدلات المباريات أصبح أكثر بسبب الدوري والكأس والمباريات الدولية، ودائما ما يكون قوام المنتخبات من الأهلي وهذا من أهداف النادي بالتأكيد، اللاعبون بشر وليسوا آلات لذلك نحتاج إلى إعادة تنظيم المسابقات".

وكشف قمصان "يعاني الثنائي علي معلول وحمدي فتحي من شد، وأرى أن توقيت التبديلات كان مناسبا حتى نحافظ على شكل الفريق".

واختتم قمصان تصريحاته "كان لدي ثقة في اللاعبين والإصرار على العودة في اللقاء مرة أخرى وأشكرهم، اعتذر لجماهير الأهلي كنت أتمنى أن أسعدكم ونفوز باللقاء ولكن فعلنا ما علينا وأشكر اللاعبين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء.

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