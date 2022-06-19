مؤتمر فيريرا: استحققنا الفوز على الأهلي.. فخور بلاعبي الزمالك رغم عدم الرضا عن النتيجة

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على أن فريقه كان الأفضل أمام الأهلي مشيرا إلى أنه فخور بما قدمه الفريق.

الزمالك أمام مضيفه الأهلي بهدفين لكل فريق في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 20 للدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "كنا أفضل من الأهلي واستحققنا الفوز اليوم".

وأضاف "فريقنا به بعض المشاكل، قمنا بتعديل بعض مراكز اللاعبين. الونش وزيزو خاضا ثلاث مباريات مع المنتخب".

وتابع "كان لدينا إيمان أننا قادرون على الفوز، لم يكن لدينا المبادرة ولكن الأمور تحسنت بعد ذلك في الشوط الثاني والمرحلة الأخيرة في اللقاء كانت صعبة".

وواصل "الأداء تراجع نوعا ما بعد أن تقدمنا ولكن لاحت لنا فرص أيضا في نهاية المباراة. عدد فرص الأهلي وفرصنا يكشف أننا كنا الأفضل. فخور بالفريق رغم الغيابات".

وأكمل "النتيجة لم تعجبني لأننا كنا الأفضل ولكن سننتظر الفترة المقبلة لنرى من سيتمكن من الفوز باللقب".

واستكمل "سر تحول الزمالك في الشوط الثاني؟ تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين أنهم قادرين على الفوز وأن المباراة لم تحسم بعد. سعيد لأننا فعلنا كل شيء من أجل الفوز".

وأردف "اللاعبين الشباب كان مهم أن يظهروا بثقة من أجل المستقبل وأمام فريق قوي مثل الأهلي".

واستطرد "المنافسة في مصر صعبة، بعد 48 ساعة سنلعب مباراة أخرى والأهلي أيضا لديه ضغط شديد. أدرب هنا منذ سنوات وأعرف مصر جيدا، لابد أن يتغير هذا النظام لأنه لا يعقل أن يستمر اللعب حتى شهر سبتمبر في كل موسم".

وأتم "الأهلي فريق قوي، لكي تتمكن من الفوز عليه لابد أن تكون فريق كبير متمكن أيضا، ما فعلناه اليوم يدعوا للفخر".

الزمالك رفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي خاض نفس عدد المباريات.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي الأربعاء المقبل لحساب الجولة 22 من الدوري.























































































































































































































































































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