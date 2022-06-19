اسكواش - وادي دجلة يحصد لقب الدوري المصري

توج فريق وادي دجلة للاسكواش بالدرع العام للدوري المصري لمرحلة عمومي رجال وسيدات.

واختتمت منافسات الدوري المصري والتي أقيمت في نادي الجزيرة بتتويج وادي دجلة.

وحل فريق هيليوبوليس في المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع وادي دجلة حتى المباراة الأخيرة.

ويمثل فريق وادي دجلة كل من علي فرج المصنف الأول عالميا ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بالإضافة لكل من هانيا الحمامي وروان العربي و مازن هشام.

وجاء فريق سبورتنج في المركز الثالث والأهلي رابعا.

وعلى جانب آخر تقام منافسات بطولة السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين في الموسم بعد غدا الثلاثاء.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: علي فرج (مصر) - دييجو إلياس (بيرو) - محمد الشوربجي (إنجلترا) - مازن هشام (مصر)

المجموعة الثانية: بول كول (نيوزلندا) - مصطفى عسل (مصر) - طارق مؤمن (مصر) - جويل ماكين (ويلز)

السيدات:

المجموعة الأولى: نوران جوهر (مصر) - أماندا صبحي (أمريكا) - جويل كينج (نيوزلندا) - جينا كينيدي (إنجلترا)

المجموعة الثانية: نور الشربيني (مصر) - هانيا الحمامي (مصر) - سارة جان بيري (إنجلترا) - روان العربي (مصر).

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