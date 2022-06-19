كولاروف يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أليكساندر كولاروف لاعب إنتر ميلان اعتزاله كرة القدم القدم نهائيا.

أليكساندر كولاروف النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

كولاروف انتهى تعاقده مع إنتر ميلان بنهاية الموسم المقبل ولم يقدم له النادي عرض لتمديده.

وأعلن اللاعب الصربي صاحب الـ 36 عاما توقفه عن ممارسة كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية عقده مع إنتر ميلان.

كما أشار كولاروف إلى أنه سيبدأ التدرب للعمل كمدير رياضي خلال الفترة المقبلة.

وكتب كولاروف عبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي: "كنت أعرف إن تلك اللحظة ستأتي عاجلا أو آجلا، أنا آسف لأنني سأغلق فصلا من حياتي وأنا ممتن لأنني حققت كل ما حلمت به".

وأضاف "أنا على وشك نهاية تلك المرحلة من حياتي وأشعر برضا كبير عما حققته والآن أركز فقط على حياتي الأخرى في عالم كرة القدم، وسأبدأ قريبا التدريب كمدير رياضي وكشاف في المركز الوطني لكرة القدم التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في كوفركان".

كولاروف شارك الموسم الماضي في أربع مباريات بفقط برفقة إنتر ميلان ولم يعتمد عليه المدرب سيموني إنزاجي طوال مجريات الموسم.

اللاعب كان قد أثار الجدل في وقت سابق بتصريحات ضد جماهير روما بسبب الانتقادات التي تعرض لها قائلا: "من حقهم أن شعروا بالحزن ولكن عليهم أن يكون لديهم الوعي لأنهم لا يعرفون شيئا عن كرة القدم وتعقيداتها وخططها الفنية".

وواصل "أنا مثلا أحب التنس وكرة السلة، ولعبت كلاهما منذ كنت طفلا وأغضب بشدة عند خسارة فريقي، لكن لا يمكنني تقديم نصيحة فنية لأنني لا أفقه شيء عن اللعبة".

وأتم حديثه "هذه مشكلة عامة يجب على محبي كل فريق فهمها، وهذا ليس لجماهير روما فقط".

اللاعب الصربي كان قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق كوكاريتشي الصربي قبل أن ينتقل إلى بويجراد ومنه إلى لاتسيو الإيطالي في 2007.

وانتقل كولاروف إلى مانشستر سيتي وقضى معه 7 مواسم قبل أن ينضم إلى روما قبل أن يخوض رحلته الأخيرة مع إنتر ميلان لمدة موسمين.

وتوج كولاروف بـ 11 لقبا طوال مسيرته الكروية.

وتوج كولاروف بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة الإنجليزية مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة.

ومع إنتر ميلان حصد كولاروف لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

كما توج كولاروف برفقة لاتسيو بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وحصل كولاروف على جائزة أفضل لاعب في صربيا عام 2011.

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