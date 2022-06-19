استقالة الجهاز الفني لـ أسوان
الأحد، 19 يونيو 2022 - 14:56
كتب : رضا السنباطي
كشف أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لأسوان عن تقدمه باستقالته من تدريب الفريق.
وقال بيبو في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالتي أنا والجهاز المعاون ولن نستكمل مهمتنا الفنية".
وأضاف "سنترك الحرية الكاملة لإدارة النادي لاختيار عناصر الجهاز الفني الجديد الذي سيقود النادي في الدوري الممتاز داعين لهم بالتوفيق".
وكان الجهاز الفني لأسوان يضم كل من أحمد بيبو، وعبد الناصر عباس، وأحمد كمال، وأحمد مارادونا، وحمادة السيد.
وقاد أحمد مصطفى بيبو الفريق للصعود للدوري المصري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.
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استقالة الجهاز الفني لـ أسوان 50 دقيقة | الكرة المصرية