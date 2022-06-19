كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد ياسر صالح

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد ياسر صالح لاعب فريق كرة السلة لمدة 3 مواسم مقبلة.

يأتي ذلك بعد تجديد تعاقد هيثم كمال قائد الفريق قبل عدة أيام.

ويسعى الاتحاد السكندري لتمديد عقود العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال اللاعب إنه أحد أبناء هذا النادي العريق، معربا عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر، ومؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده هو ورفاقه من نجوم الفريق لإسعاد جماهير الاتحاد.

وخسر الاتحاد السكندري الدوري المصري في الموسم المنقضي أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في مجموع المباريات.

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